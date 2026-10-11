Carlos Sainz: "No tenemos coche para puntuar y no lo vamos a tener"

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El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) ha asegurado que "no" tienen "coche para puntuar" y "no" lo van a tener esta temporada, después de terminar decimocuarto en el Gran Premio de Singapur, aunque se ha mostrado satisfecho de haber aprovechado los momentos en los que tuvo la oportunidad de "marcar la diferencia".

"Nuestros mejores circuitos van a ser Bakú y Las Vegas; el resto será un poco lo que hemos visto en Malasia y aquí. No tenemos coche para puntuar, no lo vamos a tener hasta final de año desgraciadamente, así que hay que sobrevivir con lo que tenemos", señaló en declaraciones a DAZN tras la carrera en Marina Bay.

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Sobre su fin de semana, el madrileño explicó que "hasta la vuelta 1 estaba yendo todo increíble". "Después de la buena 'qualy' de ayer, hoy sabía que todo pasaba por hacer una buena salida y tomar riesgos en la vuelta 1; saliendo con una 'soft' y por el lado limpio, quería arriesgar para ver si me colaba en los puntos y los aguantaba", manifestó.

"La salida ha salido muy bien, y luego a partir de ahí desgraciadamente ha habido problemas con la batería las cinco primeras vueltas. Una vez se ha estabilizado el problema, no teníamos ritmo para puntuar hoy, tarde o temprano nos hubiesen adelantado. Desgraciadamente hemos visto que el coche hoy no tenía ritmo", continuó. "El fin de semana ha salido muy bien, porque en los momentos en los que he podido marcar la diferencia, la he marcado. Pero luego, desgraciadamente, cuando todos entramos en ritmo de carrera sale a relucir un poco lo que tiene cada uno, y ahí nos quedamos", lamentó.

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Por último, Sainz se mostró crítico con las decisiones de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) este fin de semana. "No sé qué pasa este año con la FIA, que a Williams y a mí en particular nos está tocando todo lo feo. Hacer la Q1 de la esprint sin potencia; que ayer me impidiesen una vuelta y no penalicen, cuando a mí en Madrid me pusieron tres puestos sin pensárselo; los cinco puestos de la bandera amarilla de Bakú cuando sí levanté...", enumeró.

"No sé qué pasa este año que nos han mirado mal, pero es lo que hay. No nos está quitando puntos, porque tenemos tantos problemas con el coche que tampoco nos está yendo la vida en ello, pero esperemos que el año que viene no sea así", finalizó.

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