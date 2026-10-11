La lluvia no apaga la fiesta de la Hispanidad en Nueva York

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Nueva York, 11 oct (EFE).- La lluvia acompañó este domingo el Desfile de la Hispanidad de Nueva York, en el que las tradiciones, la música y los trajes típicos de España y una veintena de países latinoamericanos volvieron a recorrer la Quinta Avenida de Manhattan.

La edición número 62 del desfile reunió bailes folclóricos, vestimentas tradicionales y otras expresiones culturales, entre las que destacaron los Moros y Cristianos de Orihuela (Alicante), que desplazaron a cerca de un centenar de festeros a la Gran Manzana para dar a conocer esta tradición levantina.

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Otra de las expresiones festivas españolas presentes fue el Entierro de la Sardina de Murcia, que llevó a Manhattan una de las celebraciones más características del calendario festivo murciano, coincidiendo con el 175 aniversario de esta tradición.

Galicia tuvo también un papel destacado en la marcha, dedicada este año al Xacobeo 2027 y organizada en colaboración con varias entidades, entre ellas la Casa Galicia de Nueva York, fundada en 1940 para mantener vivo el vínculo de la comunidad gallega con sus raíces. La representación gallega incluyó a la agrupación folclórica Celme, de Pontevedra.

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La edición de este año coincidió además con el reconocimiento a la historia de la emigración española en la ciudad: en septiembre, Nueva York bautizó honoríficamente como 'Little Spain-La Nacional Way' la esquina de la calle 14 con la Octava Avenida, en recuerdo del antiguo barrio español de Manhattan y de La Nacional, la Sociedad de Beneficencia Española fundada en 1868 que sigue siendo un punto de referencia para esta comunidad.

Entre las representaciones latinoamericanas destacó la del Carnaval de Barranquilla (Colombia), que llevó a Manhattan a Isabella Daes García, reina del Carnaval de los Niños de 2027.

Pese a la lluvia, el desfile volvió a reunir en la Quinta Avenida a estas comunidades en una celebración que forma parte del Mes de la Herencia Hispana, del 15 de septiembre al 15 de octubre, y que reconoce la historia, la cultura y las contribuciones de las comunidades de España, América Latina y el Caribe. EFE

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(foto)