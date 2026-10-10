Hoy es noticia en el mundo (01:00 GMT)

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DESTACADOS

1. Un terremoto de 7,7 sacude Panamá

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RESUMEN | Terremoto de 7,7 sacude Panamá: derrumbes, un pueblo aislado y sin víctimas mortales

- "Hay miedo" en Tonosí, el epicentro del terremoto de 7,7 que sacudió Panamá

- El presidente de Panamá visita una de las aéreas más afectadas por el terremoto

- EE.UU. levanta la amenaza de tsunami para Panamá tras terremoto de 7,7 de magnitud

- Aeropuerto Internacional de Tocumen reanuda actividades después del terremoto en Panamá

2. Rusia y EE.UU. cierran un acuerdo energético

EEUU RUSIA | EE.UU. autoriza las operaciones con diésel ruso hasta abril de 2027

- Trump dice que Rusia suministrará diésel al mercado mundial tras hablar con Putin

- Putin confirma acuerdo con Trump para el suministro de crudo a EE.UU. y al mercado mundial

- Zelenski tacha de “injusto” acuerdo de Trump con Putin para la exportación de diésel ruso

3. Navi Pillay, Premio Nobel de la Paz

NOBEL PAZ | Nobel premia la labor por la paz y el derecho internacional de la sudafricana Navi Pillay

CLAVES | Claves del Nobel a Navi Pillay, premio a un derecho internacional asediado por Trump

- La Nobel de la Paz denuncia ataques políticos contra sistema internacional de justicia y bromea con entregar su galardón a Trump

- La ONU felicita a Pillay por el Nobel: "Es un testimonio del compromiso con los derechos".

- Guterres felicita a Navi Pillay, Nobel de la Paz, por su defensa del derecho internacional.

- La CPI celebra el Nobel a Navi Pillay como "un reconocimiento" a la justicia internacional.

- Netanyahu acusa al Comité Nobel de haber "perdido su brújula moral" al premiar a Pillay

- Trump se hace eco de críticas a la nueva Nobel de la Paz 'Navi' Pillay

4. Trump sanciona a la Corte Penal Internacional

EEUU JUSTICIA | Trump sanciona a la Corte Penal Internacional tras Nobel de la Paz a una de sus exjuezas.

RESUMEN | Las sanciones de EEUU a la CPI levantan fuertes reacciones de la comunidad internacional

- La CPI rechaza sanciones de EE UU contra el tribunal y alerta de ataque al orden jurídico

- La ONU considera "inaceptables" las sanciones de Estados Unidos al CPI.

5. Los hutíes atacan aeropuerto de Riad y Arabia Saudí anuncia "respuesta firme"

YEMEN CONFLICTO | Ejército yemení afirma haber matado a 1.400 hutíes en 2.750 ataques en últimas 24 horas

- Hutíes sostienen que controlan el espacio aéreo saudí: "permitiremos vuelos humanitarios"

- La ONU afirma que el Yemen ha vuelto a una guerra "a gran escala" y pide negociaciones.

6. Lula confía en la remontada

BRASIL ELECCIONES | Lula confía en la remontada: "Brasil no volverá a ser gobernado por el fascismo".

- El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro participa este viernes en un acto en Nova Iguaçú, un municipio de la periferia de Río de Janeiro donde la derecha creció en la primera vuelta.

- Empieza la propaganda televisada para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil.

LA PROTAGONISTA DEL DÍA

NOBEL PAZ | La jurista sudafricana Navanethem "Navi" Pillay, Premio Nobel de la Paz 2026.

PERFIL | Navi Pillay, una vida entregada a defender la Justicia, desde el apartheid hasta Gaza

EL DATO DEL DÍA

R.UNIDO MONARQUÍA | El expríncipe Andrés recibe 356.000 euros de indemnización por dejar la mansión de Windsor

LA OTRA NOTICIA

EEUU PENA DE MUERTE | Pentágono planea seguir adelante con transmisión en vivo de ejecución pese a la polémica

NUESTROS TEMAS

STUDIO GHIBLI | Studio Ghibli: un legado de magia animada a mano y un futuro rodeado de incertidumbre. Por David Asta Alares, desde Tokio.

RUSIA OTAN | El puerto de Kaliningrado que alberga la Flota del Báltico vive ajeno a tensiones con la OTAN por este exclave.

PENDIENTES DE

EEUU ELECCIONES | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace campaña en Syracuse (Nueva York) con el candidato republicano a gobernador del estado, Bruce Blakeman, a quien ya respaldó el pasado agosto en un mítin en Long Island. (Texto)

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Redacción EFE Internacional

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