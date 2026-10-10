Terremoto de 7,7 sacude Panamá: derrumbes, un pueblo aislado y sin víctimas mortales

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Ciudad de Panamá/Redacción América, 9 oct (EFE).- Un terremoto de magnitud 7,7 con epicentro cerca de Tonosí, un pueblo costero del sur de Panamá, sacudió este viernes el país sin provocar víctimas mortales pero dejando la localidad incomunicada y daños en varias zonas del país, además de interrumpir la actividad del aeropuerto de Tocumen, en la capital, que ya reanudó sus vuelos.

El sismo ocurrió a las 12:56 hora local (17:56 GMT) a 10 kilómetros de profundidad, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), y fue seguido de réplicas de hasta 6,6.

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Según el primer reporte del Gobierno, no hay víctimas mortales aunque varios edificios quedaron afectados, así como la mayoría de las plantas potabilizadoras del país.

El epicentro se ubicó a 12 kilómetros de Tonosí, una localidad turística de unos 2.200 habitantes situada a 239 kilómetros de Ciudad de Panamá. “Hay miedo en Tonosí”, resumió a EFE el residente José Domingo González.

“Hay un derrumbe de casas, el hotel de Kiki se volteó... Hay mucha gente golpeada, heridos, pero no de gravedad. Una señora se rompió el brazo”, contó por teléfono. En el hotel quedaron cuatro personas atrapadas, que los bomberos rescataron con golpes y raspones.

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El Gobierno reportó "afectaciones menores" en los hospitales de la localidad.

El ministro de Salud, Fernando Boyd, afirmó al canal panameño SertV que “el mayor problema ha sido en esa parte de Tonosí”, que “quedó desconectado completamente por vía terrestre”.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, dijo a EFE que esperaba llegar a la localidad este sábado y aseguró que el Gobierno brindaría “todo el apoyo solidario”, con agua y carpas para los afectados, y pidió que el clima “sea benévolo y no nos caiga un aguacero”.

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Penonomé, en el centro del país, a unos 180 kilómetros al norte del epicentro y a 150 de la capital, fue otra de las zonas más golpeadas. Allí se vino abajo la parte trasera del Hotel Dos Continentes, de tres pisos y ubicado sobre la carretera Panamericana. Los escombros aplastaron los vehículos estacionados.

“Al principio tembló, digamos que término medio, y después fuerte, lo que dio tiempo a los ocupantes del hotel a desalojar”, explicó un testigo.

También colapsó una de las dos torres de la catedral de San Juan Bautista. Uno de los costados del edificio de la Gobernación de Coclé se desplomó por completo y dejó las oficinas al descubierto. Pese a la magnitud de los daños, los derrumbes no causaron muertos ni heridos.

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“Fue aterrador, pensé que no iba a vivir”, relató la vecina Michelle Terrero.

Mulino, por su parte, recorrió la zona junto a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, para “coordinar rápidamente ayuda y soluciones para los afectados”, según escribió en X, y agradeció la solidaridad de los “gobiernos amigos”.

Medios locales mostraron además una carretera agrietada en la provincia de Veraguas, en el centro del país. En Pedasí, en el sur y a 64 kilómetros del epicentro, el alcalde Miguel Batista aseguró al medio panameño Telemetro Reporta que “no se reportaron pérdidas humanas” y pidió que “se debe guardar la calma”.

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En Ciudad de Panamá se sintió fuertemente el seísmo, al tratarse de una urbe con numerosos rascacielos, cuya altura hace que se sientan más las sacudidas, haciendo que las calles se llenaran de gente que habían huido con lo puesto ante posibles derrumbes.

El Gobierno registró cuatro edificios que sufrieron "afectaciones menores en su infraestructura".

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una amenaza de tsunami para la costa pacífica de Panamá y menos de tres horas después la retiró, al asegurar que “el riesgo de tsunami ha pasado”. La advertencia se extendió brevemente a otros países del Pacífico, desde México hasta Perú, donde también se retiró. Chile, por su parte, también levantó la alerta que emitió para la Isla de Pascua.

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De igual manera, el aeropuerto internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, reanudó sus vuelos tras una suspensión temporal, luego de inspeccionar sus instalaciones sin hallar daños. El Canal de Panamá mantuvo sus operaciones con normalidad y reportó 40 buques en espera para cruzar.

El terremoto se sumó a una serie de sismos de gran magnitud en la región. El 24 de junio, dos terremotos de 7,2 y 7,5 devastaron La Guaira, en el norte de Venezuela, y dejaron al menos 6.509 muertos. El 10 de agosto, un sismo de 7,4 en Colombia causó 335 muertos y 4.516 heridos. EFE

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