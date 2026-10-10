La operación de oleoducto transecuatoriano se restablece completamente tras incendio

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Quito, 9 oct (EFE).- La empresa estatal de petróleo Petroecuador informó este viernes que se restableció completamente la operación del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), uno de los dos principales del país, que se vio afectado por un incendio registrado el 1 de octubre en una estación de bombeo ubicada en la provincia amazónica de Napo.

El pasado martes, Petroecuador informó de que se reanudaron las operaciones tras recuperar cinco unidades de bombeo y reactivó el flujo de toda la línea del Sote, con lo que se reestableció una capacidad de transporte de hasta 220.000 barriles diarios y se garantizaron las cargas de crudo a las tres refinerías del país, así como las exportaciones petroleras.

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Petroecuador informó este viernes de que levantó la declaratoria de fuerza mayor emitida para solventar el incendio de la Estación de Baeza N° 4 del Sote, una vez restablecidas las condiciones operativas y recuperada su capacidad de transporte de petróleo crudo a un flujo de 312.000 barriles por día.

Como parte de las acciones ejecutadas, el jueves se recuperó la sexta unidad de bombeo de la Estación Baeza, permitiendo incrementar la capacidad de transporte de petróleo crudo de la zona Oriente a los Terminales Marítimos en Esmeraldas, provincia fronteriza con Colombia.

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"El levantamiento de la fuerza mayor marca el retorno a la operación normal del sistema de oleoductos y posibilita la continuidad de los procesos de exploración, producción, refinación, comercialización nacional, y entrega de crudo al mercado internacional", anotó en un comunicado.

El Sote es uno de los oleoductos por los que se transporta el petróleo extraído de los pozos de la Amazonía hasta la costa ecuatoriana, donde es refinado y embarcado en buques petroleros para su exportación.

Con unos 470.000 barriles de crudo producidos al día, el petróleo es uno de los principales productos de exportación de Ecuador y uno de los principales rubros que alimentan el presupuesto general del Estado. EFE