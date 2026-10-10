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España publica los centros habilitados en el extranjero para las próximas elecciones

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Madrid, 10 oct (EFE).- El Gobierno español publicó este sábado la relación de centros habilitados fuera de España para el depósito de voto en urna en las elecciones del próximo 29 de noviembre, que se deberá realizar entre el octavo y el tercer día anteriores a la jornada electoral.

Esta resolución se refiere a las elecciones generales anticipadas, convocadas en España para elegir 350 diputados del Congreso y 209 senadores.

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Según publica hoy el Boletín Oficial de Estado (BOE), los electores que residen fuera de España y que opten por depositar el voto en urna tendrán que entregar personalmente los sobres en aquellas embajadas, oficinas o secciones consulares en las que estén inscritos o en los lugares que a tal efecto se habiliten para ello, en horario de mañana y tarde, incluidos los consulados honorarios de España en el extranjero.

Las oficinas consulares de carrera (consulados generales, consulados y secciones consulares de las misiones diplomáticas) se considerarán a todos los efectos centros habilitados para el depósito del voto en urna con varias excepciones.

En concreto, en la demarcación consular de Santiago de Chile el lugar habilitado será el Centro Cultural de España; en la demarcación consular de México, el Hospital Español, y en la de Caracas la Quinta de Marmolejo.

En la demarcación consular de Caracas, además, el centro habilitado será el Consulado Honorario de España en Valencia Hermandad gallega de Valencia. EFE

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