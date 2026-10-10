El oteador de palabras: “autoficción”, “micromini”, “intraterrestre”...

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Por Javier Bezos (FundéuRAE).

Madrid, 10 oct (EFE).- Nueva recopilación de voces y expresiones que pueden tener algún punto de interés, ya sea por su significado, por su novedad, porque encierran alguna curiosidad... El propósito de esta selección no es rechazar ni validar su uso, sino tan solo reflejar cómo evoluciona el léxico.

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AUTOFICCIÓN

Una novela u otra obra narrativa puede estar contada en primera persona con una base esencialmente autobiográfica, pero también tomándose la libertad de incluir elementos ficticios. Es la “autoficción”.

MICROMINI

En principio, una falda sumamente corta es una “microfalda”. Pero dado que el acortamiento “mini” ya se refiere a una falda que queda muy por encima de la rodilla, se ha formado “micromini”, que enfatiza su extrema pequeñez.

FASCICULACIÓN

Los solemos llamar “tics”, pero esas pequeñas contracciones musculares que percibimos bajo la piel se llaman más técnicamente “fasciculaciones”. Como otras muchas voces científicas, se basa en raíces clásicas, pues el latín “fascis” (‘haz o manojo’) se combina con el elemento “-⁠iculus” y con “-⁠ción”. El primero de estos últimos es un diminutivo latino que ya tuvimos en un oteador del 2020 con “gotícula”, pero también se encuentra en “película” o “partícula”, como se desprende de las etimologías del diccionario académico.

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INTRATERRESTRE

Si “extraterrestre” es lo que se halla fuera del planeta Tierra, “intraterrestre” es lo que se halla en su interior. Más precisamente, se refiere, en ciencia ficción, a civilizaciones que habitan bajo su superficie, aunque también tiene un sentido más real, para organismos que tienen la capacidad de vivir a kilómetros de profundidad.

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RING RAJE

La práctica de llamar al timbre de una puerta y salir corriendo es, en el lunfardo rioplatense, el “ring raje”, una expresión que combina el inglés “ring” (‘timbre’) con “raje”, que significa ‘huida repentina de un lugar’. A menudo se adapta el primer elemento como “rin”, sin la “g” final, es decir, “rin raje”.

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ACUANAUTA

Aunque la terminación “-⁠nauta” significa ‘navegante’, lo que implica un desplazamiento, un “acuanauta” es una persona que vive o trabaja sumergida en el agua durante un tiempo prolongado, con la adaptación fisiológica que ello requiere.

fun/rml