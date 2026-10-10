Diez mil personas en la cola virtual para el concierto gratuito de Patti Smith en Gijón

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Oviedo, 10 oct (EFE).- Más de diez mil personas han aguardado este sábado en la cola virtual para conseguir una entrada del concierto que la cantante estadounidense Patti Smith ofrecerá el próximo 20 de octubre en el Teatro Jovellanos de Gijón, en el marco de los actos que rodean la entrega de los Premios Princesa de Asturias en su edición de 2026.

La Fundación que concede los galardones ha puesto a las 10:00 horas de este sábado a disposición del público las entradas para el recital en el coliseo gijonés, con un aforo de poco más de 1.100 personas, y, desde horas antes, miles de personas se sumaron a la cola, que llegó a alcanzar un pico de unos 10.400 demandantes que agotaron las localidades en apenas un cuarto de hora.

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Además del recital del Teatro Jovellanos, la cantante estadounidense ofrecerá un día después otra actuación, también gratuita previa inscripción, en el recinto de la antigua Fábrica de Armas de La Vega, en Oviedo.

Smith, que llegará a la capital asturiana el próximo día 18, también participará en un actividad colectiva, que pretender ser una sorpresa para ella, en la que una amplia representación coral de Asturias y centenares de voces anónimas se unirán para cantar con la galardonada su tema 'People have the power', una de sus canciones más emblemáticas.

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Cincuenta años después de su primera actuación en España, la considerada como 'la madrina del punk' protagonizará además el día 19 un encuentro con alumnos de ESO, Bachillerato y FP que han participado en la actividad 'Vivir en el arte' del programa cultural 'Toma la Palabra'. EFE