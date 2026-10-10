Detenido en Valladolid por intentar convencer a un niño para que le mandara fotos íntimas a través de un juego

11/10/2023 Investigación policial de ciberdelitos. POLITICA ESPAÑA EUROPA CASTILLA Y LEÓN SUB GBNO EN VALLADOLID

Guardar

La Policía Nacional ha detenido a un vecino de Valladolid en la mañana como presunto autor de un delito de corrupción de menores en su modalidad 'child grooming', tras intentar convencer a un niño de diez años de la localidad murciana de Puerto Lumbreras, de que le mandara fotos íntimas a través de un dispositivo móvil.

El pasado mes de julio se personó en las dependencias de la Guardia Civil de la localidad murciana de Puerto Lumbreras la madre del niño para denunciar a un hombre que había intentado convencer a su hijo para que le mandara fotos íntimas a través de un dispositivo móvil.

PUBLICIDAD

Dado que la titularidad de la línea de teléfono empleada por el varón correspondía a una dirección de Valladolid, lo pusieron en conocimiento de la Policía Nacional de la capital vallisoletana, cuyos investigadores se pusieron inmediatamente tras la pista del hombre.

Los investigadores de la Policía Nacional pudieron constatar con sus pesquisas que el presunto autor se había valido de técnicas de 'child grooming' para engañar a la víctima.

Dichas técnicas consisten en que el delincuente se valga de chats de juegos online o aplicaciones de mensajería para hacerse pasar por un menor de edad.

Una vez que entablan conversación con un menor, lo engañan con distintas tretas para ganarse su confianza e intentan que la víctima les mande fotos o videos de contenido sexual para su disfrute y en ocasiones para su distribución a terceros.

PUBLICIDAD

En esta ocasión el presunto autor mandó numerosos mensajes a un teléfono móvil al que tenía acceso el menor, insistiéndole en que mantuvieran una video llamada.

Cuando finalmente la víctima accedió, el hombre le siguió pidiendo que se desnudase durante la llamada e incluso le mostró sus genitales. Al percatarse que la víctima era un varón el presunto autor cortó la video llamada.

Los investigadores de la Policía Nacional estrecharon el círculo sobre el presunto autor y finalmente lo identificaron plenamente. El varón, un vecino de Valladolid, a quien no le constaban detenciones policiales, si que había sido identificado por un hecho de exhibicionismo en 2015 en un centro comercial de la capital.

PUBLICIDAD

También fue identificado por una serie de llamadas obscenas a una mujer mayor de edad y había sido investigado a lo largo de este año por hechos similares a los presentes, denunciados en Granada y en la localidad de Coria del Río (Sevilla).

Los agentes de Policía Nacional procedieron a la detención del varón en Valladolid en la mañana del día 23 de septiembre como presunto autor de un delito de corrupción de menores y a su traslado a dependencias de la Comisaría Provincial.

PUBLICIDAD

El detenido fue oído en declaración y posteriormente quedó en libertad a la espera de que sea citado por el juez por los hechos imputados.

Las diligencias practicadas por los investigadores de la Policía Nacional, así como sus conclusiones han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

El teléfono del detenido fue intervenido y se solicitó el volcado y análisis de la información en él recogida, por lo que no se descarta que puedan surgir otras víctimas.

La Policía Nacional ha recordado la conveniencia de advertir y avisar a los menores de los peligros de la red, así como de hacer uso de las diferentes herramientas tecnológicas a nuestra disposición, para controlar las interacciones dentro del entorno virtual de los menores.

PUBLICIDAD