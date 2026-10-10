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La presidencia del Consejo de la UE pone sobre la mesa un recorte del 8% en el próximo presupuesto europeo

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La presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea ha presentado este sábado una nueva propuesta para el presupuesto comunitario de 2028-2034 que contempla una reducción de unos 141.000 millones de euros respecto al proyecto inicial de la Comisión Europea, lo que supone un recorte cercano al 8% y sitúa el volumen total de las cuentas en 1,62 billones de euros.

El nuevo documento de negociación rebaja así la propuesta de Bruselas, que ascendía a 1,76 billones de euros a precios constantes de 2025 (1,98 billones a precios corrientes) y plantea un ajuste que afecta especialmente a las partidas destinadas a competitividad y seguridad, en un intento de acercar posiciones entre los Veintisiete sobre el tamaño del próximo marco financiero plurianual.

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La propuesta, que todavía debe negociarse entre los Estados miembro, llega en vísperas del Consejo Europeo de la próxima semana, en el que los líderes volverán a abordar las cuentas comunitarias para los próximos siete años, con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo antes de que termine 2026.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

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