3-1. Brasil golea a Argentina en un amistoso en preparación para el Mundial

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São Paulo, 10 oct (EFE).- La selección femenina de fútbol de Brasil goleó este sábado por 3-1 a Argentina en un partido amistoso en preparación para el Mundial del año que viene.

Brasil dominó el encuentro, disputado en la ciudad brasileña de Porto Alegre, y abrió el marcador con un buen disparo de Luany a los 26 minutos de la primera mitad.

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Le siguieron poco después un gol de chilena de Geyse y otro de la capitana Angelina en los minutos finales antes de la pausa.

En la segunda mitad, Argentina recortó distancias con un gol de Maricel Pereyra después de un saque de banda, pero no logró remontar ante una rival que supo defenderse de las arremetidas.

El país sudamericano se alista para acoger entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027 el próximo Mundial femenino, que se disputará en ocho sedes.

Brasil, una potencia en el fútbol masculino con un récord de cinco Copas del Mundo, nunca ha ganado el torneo femenino y actualmente ocupa el sexto lugar en el ránking de mejores selecciones del mundo hecho por la FIFA.