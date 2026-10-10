Hoy será noticia. Domingo, 11 de octubre

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ELECCIONES GENERALES

PSOE y Frente Amplio se reunirán hoy para explorar la vía de concurrir juntos al Senado

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Madrid (EFE).- El PSOE y Frente Amplio se reunirán este domingo para estudiar la posibilidad de concurrir juntos en el Senado en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre y evitar que el PP controle de nuevo la Cámara Alta.

Según han confirmado a EFE fuentes del Frente Amplio, las dos formaciones mantendrán hoy un encuentro en el que participarán representantes de ambos partidos. Desde el PSOE han reconocido que están analizando todas las alternativas y escenarios posibles para ganar tanto en el Congreso como en el Senado el 29N y tratar de acabar con el uso "espurio" que el PP ha hecho de la Cámara Alta en los últimos tres años gracias a su mayoría absoluta.

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ELECCIONES GENERALES

Sigue la precampaña: Sánchez en Ponferrada y Abascal en Estepona

Madrid (EFE).- Los líderes nacionales del PSOE y Vox afrontan el primer domingo de la precampaña con actos de partido que llevarán al presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, a Ponferrada (León), y al presidente de Vox, Santiago Abascal, a Estepona (Málaga).

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Además, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, acompañado de la coordinadora nacional de Comuns Candela López y otros dirigentes del partido, participa en un encuentro con representantes de su espacio político en el Baix Llobregat.

EL TIEMPO

Este domingo, tiempo estable salvo posibilidad de lluvia en el noroeste y en Canarias

Madrid (EFE).- Este domingo, las altas presiones provocarán tiempo estable en la mayor parte de España pero lloverá en Canarias y un frente por el noroeste aumentará la nubosidad en el extremo norte y podrá dejar alguna lluvia en el Cantábrico y el norte de Galicia.

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Con menos probabilidad podría llover también en Ceuta y Melilla durante la primera mitad del día, mientras que en el este peninsular se esperan intervalos nubosos y en zonas del centro y sur el cielo estará poco nuboso o despejado. Las temperaturas máximas subirán excepto en Cataluña, el sistema Ibérico, los Pirineos y los litorales occidental gallego y andaluz; las mínimas subirán en casi todo el país salvo en el litoral andaluz, donde bajarán; y se producirán heladas débiles en zonas altas de los Pirineos.

EFE

fp