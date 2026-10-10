Mourinho planta a la prensa tras ganar al Villarreal con uno menos

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El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, no compareció ante los medios ni en rueda de prensa este sábado después de la victoria de su equipo ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu, un choque tenso con la actuación arbitral de Díaz de Mera.

El regreso de LaLiga EA Sports tras el parón por selecciones era crucial para un Madrid que sabía además del triunfo del líder FC Barcelona. Los blancos sacaron adelante los tres puntos con mucho sufrimiento, sobre todo después de la expulsión de Vinícius en el minuto 73, justo cuando había marcado el 2-0 que no subió, por un agarrón de pelo a Renato Veiga.

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La roja a Vinícius, el resultado ajustado y otras decisiones que no gustaron, como las muchas tarjetas amarillas que vieron los locales, llevaron al límite a un Mourinho desquiciado en el banquillo hasta el largo descuento. El técnico luso, que viene dejando fuertes titulares, decidió no salir a hacer declaraciones, quizá temiendo posibles sanciones si hablaba en caliente.

El preparador de los blancos comenzó la temporada con cierto perfil bajo que generaba expectación, sobre todo comparado con su anterior etapa en el Madrid hace 13 años. Sin embargo, en sus últimas intervenciones, Mourinho dejó claro, entre otras cosas, la denuncia de su club sobre el caso Negreira, mientras sigue el malestar arbitral en la casa blanca.

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