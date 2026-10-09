Guardar

Vantage recibe el reconocimiento como «Top Broker for Partnership Programme» en la Money Expo Argentina 2026

PR Newswire

PUBLICIDAD

PORT VILA, Vanuatu, 9 de octubre de 2026

PORT VILA, Vanuatu, 9 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Vantage Markets («Vantage»), un bróker de CFD sobre múltiples activos, concluyó su participación como patrocinador Titanium en la Money Expo Argentina 2026, celebrada los días 3 y 4 de octubre en el Hilton Buenos Aires, en Buenos Aires, Argentina.

PUBLICIDAD

En la Money Expo Argentina 2026, los organizadores del evento otorgaron a Vantage el reconocimiento como «Top Broker for Partnership Programme», según los criterios de los organizadores.

Vantage contribuyó al programa del evento con una ponencia magistral y una mesa redonda. Juan González pronunció la ponencia principal «¿Cómo crear un bot de trading en 15 minutos?», centrada en la automatización del trading. Alan Pereyra participó en la mesa redonda «Gestión de carteras en mercados volátiles», en la que se abordó la gestión dinámica de carteras ante las cambiantes condiciones del mercado.

PUBLICIDAD

En el stand n.º 4, el equipo de Vantage se reunió con los asistentes, organizó un juego interactivo de reacción diseñado para poner a prueba los reflejos y la coordinación mano-ojo, y repartió regalos entre los visitantes. El stand también ofreció un espacio para entablar conversaciones directas durante los dos días de la feria.

La participación de Vantage combinó debates sobre tecnología de trading y gestión de carteras con actividades presenciales en Argentina.

Acerca de Vantage

Vantage Markets es un bróker de CFD sobre múltiples activos que ofrece acceso al oro, al mercado de divisas, a las materias primas, a los índices, a las acciones, a los ETF y a los bonos.

Con más de 17 años de experiencia, Vantage ofrece una plataforma de negociación confiable, una aplicación móvil galardonada y una experiencia de negociación intuitiva.

Advertencia sobre riesgos: Los CFD son productos apalancados complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. La negociación con CFD puede no ser adecuada para todos los inversores. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.

PUBLICIDAD

Aviso legal: Este contenido tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento financiero ni de inversión. La disponibilidad de los productos y servicios descritos en este comunicado está sujeta a restricciones jurisdiccionales y es posible que no estén disponibles para los residentes de determinados países o regiones.

View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/vantage-recibe-el-reconocimiento-como-top-broker-for-partnership-programme-en-la-money-expo-argentina-2026-302903336.html

FUENTE Vantage