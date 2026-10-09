Las autoridades de Kenia descartan un caso de ébola en un paciente que viajó a RD Congo

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Nairobi, 9 oct (EFE).- La muestra tomada a un paciente keniano sospechoso de contraer ébola tras viajar a la República Democrática del Congo (RDC), país que sufre un grave brote de la enfermedad, ha dado negativo en pruebas de laboratorio, informaron las autoridades.

El gobernador de Wajir, Ahmed Abdullahi, indicó que un ciudadano keniano de 20 años, que viajó desde la RDC hasta Kenia pasando por Uganda, fue evaluado en ese condado nororiental tras presentar síntomas que, sumados a su historial de viaje, obligaron a las autoridades sanitarias a activar los protocolos de salud pública.

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Las muestras tomadas al paciente se enviaron al Laboratorio Nacional de Virología de Salud Pública en Nairobi para su análisis.

"Me complace informar que los resultados preliminares de laboratorio indican que la muestra es NEGATIVA para la enfermedad por el virus del Ébola», señaló Abdullahi en un comunicado emitido a última hora del jueves.

El gobernador afirmó que las autoridades sanitarias continuarían monitoreando al paciente y brindándole atención médica conforme a los protocolos de salud pública establecidos para estos casos.

El paciente tenía un historial de viaje similar al primer caso de esta enfermedad registrado en Kenia: otro keniano de 40 años que residía en la RDC y se trasladó desde ese país por carretera a Uganda, desde donde tomó un vuelo en el que llegó a Nairobi el pasado sábado.

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Ese enfermo falleció este lunes en un hospital de Nairobi y las autoridades informaron de ese caso importado al día siguiente.

Kenia es el cuarto país en registrar un caso vinculado a la epidemia de ébola en la RDC, junto a Uganda, Francia y Países Bajos.

La RDC declaró el pasado 15 de mayo su decimoséptimo brote de ébola -el segundo más mortífero de la historia a nivel global-, que ha causado 8.728 casos y 4.205 muertos confirmados, según el último balance del Gobierno congoleño.

La actual epidemia también se propagó a Uganda, donde la Organización Mundial de la salud (OMS) declaró el 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar veinte contagios confirmados, incluidos quince importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

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La cepa de Bundibugyo, causante de la actual epidemia, carece de tratamientos médicos específicos, aunque la OMS trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos en humanos y que, hasta ahora, se han mostrado seguras, pero su desarrollo podría llevar varios meses.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas. EFE