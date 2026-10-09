Mueren dos personas a causa de un ataque de Ucrania contra la región rusa de Bélgorod

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Al menos dos personas han muerto este viernes a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Ucrania contra la región rusa de Bélgorod, según han denunciado las autoridades locales, en el marco de la guerra desatada por la orden de invasión firmada en febrero de 2022 por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

La oficina del gobernador de Bélgorod ha indicado en un mensaje en redes sociales que las víctimas mortales son un matrimonio cuya vivienda en Razumnoye fue alcanzada por un proyectil, un ataque que dejó además cuatro heridos, entre ellos un niño.

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"La vivienda quedó totalmente destruida. El tejado de una propiedad vecina sufrió daños parciales", ha detallado, sin que Ucrania se haya pronunciado sobre este nuevo ataque contra Bélgorod, uno de sus principales objetivos en territorio ruso desde el estallido del conflicto.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha cifrado en 505 los drones derribados durante la noche por sus sistemas de defensa antiaérea en diversos puntos del país, incluida la región de Moscú, así como en aguas del mar Negro, el mar de Azov y la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

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