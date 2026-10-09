Pakistán reafirma su compromiso de defensa con Arabia Saudí tras nuevos ataques hutíes

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Islamabad, 9 oct (EFE).- El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, reafirmó este viernes el compromiso de Pakistán de defender a Arabia Saudí bajo el Acuerdo de Defensa de La Meca, después de una nueva oleada de ataques hutíes contra territorio saudí y un día después de que fuentes de seguridad confirmaran a EFE el envío de cientos de soldados adicionales al reino.

"Pakistán se mantiene en solidaridad inquebrantable con el liderazgo y el pueblo de nuestro hermano Reino de Arabia Saudí", afirmó Sharif en la red social X.

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El mandatario invocó expresamente el pacto de defensa suscrito por Pakistán, Arabia Saudí y Turquía y las recientes decisiones adoptadas por su Comité Político y de Defensa Estratégica.

"Nuestro compromiso con la soberanía, la integridad territorial y la seguridad del Reino es firme", afirmó Sharif, quien expresó además su respaldo al "derecho legítimo" de Arabia Saudí a defender a su población y sus infraestructuras.

Las declaraciones llegan tras varios ataques hutíes contra territorio saudí, incluidos los aeropuertos internacionales Rey Khalid de Riad y Abha, que dejaron tres muertos y 36 heridos, según las autoridades saudíes.

Los ataques continuaron el jueves con nuevos lanzamientos de misiles balísticos contra Riad y otras zonas del país, algunos de ellos interceptados por las fuerzas saudíes. Restos de uno de los proyectiles alcanzaron una guardería y un complejo médico en la capital, sin que se informara inicialmente de víctimas.

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Pakistán ha reforzado entretanto su presencia militar en Arabia Saudí. Fuentes de seguridad confirmaron a EFE que cientos de soldados adicionales fueron enviados al reino bajo el Acuerdo de Defensa de La Meca y que se preparan nuevos despliegues.

El pacto, firmado en agosto entre Arabia Saudí, Pakistán y Turquía, establece un mecanismo de defensa colectiva según el cual una agresión contra uno de sus miembros se considera un ataque contra todos.

Islamabad tenía ya miles de militares desplegados en territorio saudí para tareas de entrenamiento y cooperación antes de la firma del acuerdo, pero la actual escalada con los hutíes ha llevado a ampliar esa presencia.

Sharif condenó este viernes los ataques y pidió a los hutíes que los cesen "inmediatamente", mientras aseguró que Pakistán continuará "hombro con hombro" junto a Arabia Saudí frente a las amenazas contra el reino. EFE