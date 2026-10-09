La UE espera que China rebaje a la mitad en cuatro años sus exportaciones de vehículos híbridos a Europa

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La Unión Europea y China han anunciado este viernes puntos de encuentro para resolver tensiones comerciales en áreas como el coche eléctrico, las materias primas críticas o la reducción de aranceles tras dos jornadas de negociaciones políticas en Pekín de las que, a falta de conocer detalles, el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, ha dicho que espera que permita recortar "a la mitad" en cuatro años las exportaciones de vehículos híbridos chinos al mercado europeo.

"Hemos alcanzado un entendimiento compartido para moderar las exportaciones de China de vehículos híbridos e híbridos enchufables a la Unión Europea. Esto abre una perspectiva de recorte de las exportaciones de China en más de la mitad", ha asegurado Sefcovic en una rueda de prensa en Pekín, a donde llegó la víspera para reunirse con el ministro chino de Comercio, Wang Wentao.

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Sefcovic, que habla en nombre de los 27 en materia de comercio exterior, ha dicho que también hay puntos de encuentro con respecto a mejorar el acceso al mercado chino de determinados productos europeos con aranceles más bajos, entre los que el comisario ha enumerado el aceite de oliva, el calzado y piezas para automóvil, que permitirá a los europeos "ahorrar al menos 225 millones de euros en tasas".

El comisario, que habla en nombre de los 27 en materia de comercio exterior, también ha apuntado un entendimiento entre las partes para facilitar los permisos de exportaciones de tierras raras e imanes permanentes desde China al mercado común.

"Nunca hemos hablado de guerra comercial. Soy de esos que piensan que es muy fácil declarar una guerra comercial, o cualquier guerra, pero luego es muy difícil pararla. Por eso puse tanto énfasis en las negociaciones y estoy orgulloso de poder presentarles ahora los resultados, ha dicho Sefcovic, quien se ha mostrado prudente a la hora de dar más detalles sobre cómo se articularán estos pactos.

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Las bases del acuerdo deben ahora ser examinadas en Bruselas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y por los líderes de los 27, que se darán cita en un Consejo Europeo a finales de la próxima semana.

Bruselas y Pekín anunciaron a finales de junio el inicio de un diálogo "real" que permitiera obtener "resultados tangibles" a más tardar este otoño para relajar la tensión y reequilibrar los intercambios comerciales, algo que Sefcovic y Wang aseguran haber logrado en esta segunda cita del foro creado bajo el nombre de 'Consultas de Comercio e Inversiones'.

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El comisario y el ministro volverán a reunirse en enero para hacer balance de los avances en las áreas de entendimiento y explorar otros acercamientos, ha dicho Sefcovic, que espera que en marzo se convoque por tercera vez las 'Consultas de Comercio e Inversiones'.

En un comunicado, el Ministerio de Comercio chino ha descrito el acercamiento en materia de vehículos híbridos como el resultado de "intensas" conversaciones, pero ha advertido de que respecto a los coches eléctricos las partes se emplazaron a seguir revisando los compromisos de precios y las subvenciones a la producción en Europa, como alternativa a los aranceles.

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Por otro lado, China ha mostrado su disposición a mantener el mecanismo conocido como 'canal verde' para expedir licencias de exportación de tierras raras de manera más ágil a la UE, en línea con el compromiso adquirido de mejorar la previsibilidad y la estabilidad de las cadenas globales de industria y suministro.

Bruselas y Pekín también han acordado explorar de manera conjunta vías para levantar las restricciones al comercio de productos cárnicos afectados por la enfermedad lengua azul procedentes de los Estados miembro.

En cuanto al comercio de artículos sanitarios, la parte china ha indicado que la UE ha acogido "con satisfacción" los avances realizados por el gigante asiático para ampliar así la exportación de estos productos a Europa.

Las controles a las exportaciones también estuvieron encima de la mesa y las dos partes reiteraron la necesidad de reforzar el diálogo y la importancia de intercambiar información sobre sus políticas a través de la publicación de guías de políticas, actividades de intercambio entre gobierno y empresas y la organización de formaciones.

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"En el marco del mecanismo de diálogo sobre controles a la exportación, ambas partes alcanzaron un entendimiento para efectuar una notificación previa antes de incluir entidades en listas, aumentar la transparencia de los procedimientos de inclusión y exclusión de listas, y apoyar el inicio de los procedimientos de exclusión conforme a sus respectivos marcos jurídicos", reza a su vez el documento distribuido por China.