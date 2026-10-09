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Infografías del viernes 9 de octubre de 2026

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NOBEL PAZ - El Nobel de la Paz ha distinguido el trabajo "en favor de la paz y el derecho internacional" de la jueza sudafricana Navanethem "Navi" Pillay, que ha participado de procesos judiciales históricos, presidido una comisión de investigación sobre los territorios palestinos y ejercido la responsabilidad máxima sobre derechos humanos en Naciones Unidas.

FÚTBOL INGLATERRA - Calendario de los partidos de la jornada 6 de la Premier League de Inglaterra.

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FUTBOL LALIGA - Calendario de los partidos de la jornada 8 de LaLiga de España. EFE

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