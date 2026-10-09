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Canarias declara la prealerta por lluvias en Lanzarote, La Graciosa, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife

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La Dirección General de Emergencias de Canarias ha declarado la situación de prealerta por lluvias en Lanzarote, La Graciosa y Fuerteventura, y vertientes del norte de las islas de Gran Canaria y Tenerife desde las 15.00 horas de este, viernes 9 de octubre.

Según informa el Gobierno regional, se trata de una decisión que se adopta de acuerdo con la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología junto a otras fuentes disponibles y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

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En concreto, se esperan chubascos fuertes y dispersos, que pueden ir acompañados de alguna tormenta aislada. Las intensidades podrían alcanzar y superar los 15 milímetros de lluvia acumulados en una hora, especialmente en horas de la tarde-noche.

La inestabilidad decrece hacia el oeste, por lo que la aparición de lluvias intensas será más probable en las islas de Lanzarote, La Graciosa y Fuerteventura, y menos previsibles en el norte de Gran Canaria y de Tenerife.

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