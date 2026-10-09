Guterres celebra el Nobel de la Paz a Navi Pillay como un "homenaje" a los defensores del Derecho Internacional

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El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha trasladado sus más "cálidas felicitaciones" a la jurista sudafricana galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2026, Navanethem Pillay, y ha presentado el reconocimiento como un "homenaje" a todas las personas que se encargan de velar por el cumplimiento del Derecho Internacional.

"El premio de hoy es un homenaje a todas aquellas personas que trabajan para sostener y defender el Derecho Internacional, el Estado de derecho y los Derechos Humanos, y para garantizar la paz, la justicia y la dignidad humana", ha expresado el representante de la ONU en una publicación en redes sociales en la que ha ensalzado la trayectoria nacional e internacional de la premiada.

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Guterres ha destacado la labor de Pillay en el seno de Naciones Unidas, como Alta Comisionada para los Derechos Humanos y, posteriormente, como presidenta de la Comisión Independiente Internacional de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, y la ha presentado como una prueba de que "la fuerza del derecho debe prevalecer sobre el derecho de la fuerza y que defender los Derechos Humanos es la salvaguarda más segura contra la injusticia".

El secretario general se suma así a las palabras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, que ha asegurado que el Premio Nobel de la Paz entregado este viernes a la jurista sudafricana --quien le precedió en el cargo entre 2008 y 2014-- supone "un momento de orgullo" para el movimiento internacional en defensa de los Derechos Humanos.

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Así, también Turk ha hecho hincapié en que se trata de "un reconocimiento a todas aquellas personas que, en todo el mundo, dedican su vida a defender los Derechos Humanos, a menudo asumiendo grandes riesgos para su propia seguridad", al tiempo que ha esgrimido que el galardón supone también "un reconocimiento y una reafirmación de que la justicia y la rendición de cuentas son fundamentales para todo: "para la paz, la seguridad y la prosperidad".

Pillay, nacida en Sudáfrica, inició su labor como abogada defensora del líder contra el Apartheid Nelson Mandela, tras lo que ha sido jueza del Tribunal Supremo de Sudáfrica, del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y jueza del propio TPI entre 2003 y 2008, además ser Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014.

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Asimismo, entre 2021 y 2025 fue presidenta de una comisión de Naciones Unidas encargadas de investigar los abusos de los Derechos Humanos en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, mientras que en la actualidad es jueza 'ad hoc' en el caso que juzga a Birmania por acusaciones de genocidio contra la minoría musulmana rohingya en el estado de Rajine.