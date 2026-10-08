OPPO presentará la serie OPPO Find X10, con el primer smartphone con triple cámara de 200MP, el 21 de octubre

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OPPO presentará a nivel global la serie OPPO Find X10 el próximo 21 de octubre, lo que permitirá conocer el primer 'smartphone' con triple cámara de 200MP y su apuesta por ofrecer resultados en fotogrfafía y vídeo fieles a la realidad.

La firma tecnológica ha anunciado un evento que celebrará el próximo 21 de octubre en Mallorca, en el el que dará todos los detalles, incluidos precios y disponibilidad, de los nuevos OPPO Find X10 y OPPO Find X10 Pro Max.

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Como anticipo, OPPO ha compartido que sigue trabajando con Hasselblad en el desarrollo de una cámara que ofrezca un resultado fiel a la realidad, una intención que la compañía recoge con el lema 'True-to-Life', y que está impulsado por el motor LUMO True Image Engine.

"Damos un importante paso adelante con la serie Find X10, aportando un nivel de detalle, color y tono ultrarrealistas a la fotografía cotidiana", asegura el vicepresidente sénior y director de Producto de OPPO, Pete Lau, en una nota de prensa.

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Esto se refuerza con la incorporación de dos lentes de 200MP en el OPPO Find X10 y de tres lentes de 200MP (ultra gran angular, principal y teleobjetivo) OPPO Find X10 Pro Max, el primer 'smartphone' en ofrecer algo así, según la compañía.

A nivel estético, ha incidido en que ambos dispositivos mantienen el diseño minimalista característico de la serie Find X, y que, como novedad, introducen un diseño sin bordes que incorpora un cristal esculpido de una sola pieza que se integra en el módulo de la cámara.

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El modelo más avanzado, OPPO Find X10 Pro Max, estará disponible en un acabado blanco que se inspira en el diseño de las cámaras clásicas. Como explica, el módulo de la cámara presenta un acabado metálico mate y el anillo naranja mate distintivo de Hasselblad. En la parte posterior tiene un cristal mate con un patrón inspirado en acabados textiles.

Por su parte, el Find X10 estará disponible en los colores Azul, Coral y Gris niebla, mientras que el Find X10 Pro Max llegará en Gris titanio y Blanco.

Aparte, OPPO también ha adelantado que el nuevo Find X10 Pro Max equipa un chip MediaTek Dimensity 9600 Pro de 2 nm, mientras que el modelo Find X10 utiliza un procesador MediaTek Dimensity 9600M. Ambos modelos incorporan una batería de silicio-carbono de 7.150 mAh y funcionan con el 'software' ColorOS 17.

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