El chileno Manuel Pellegrini, con casi todo en el Betis a falta de Fidalgo

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Sevilla (España), 8 oct (EFE).- El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ya dispone de casi todos sus efectivos para preparar la vuelta a la competición liguera el próximo domingo ante Osasuna en La Cartuja, una vez que han regresado la mayoría de sus internacionales a falta del naturalizado mexicano Álvaro Fidalgo.

En la sesión de este jueves, en los minutos abiertos a los medios, ya estuvieron el uruguayo Facundo Bernal, los españoles Fran García y Manu González y Ángel Ortiz (sub-21), y los argentinos Giovani Lo Celso y Valentín Gómez, quienes tras la charla inicial del técnico hicieron trabajo específico al margen del grupo.

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Siguen sumando sesiones de entrenamiento y, con ello, cuentan con más posibilidades de contar para el duelo contra Osasuna el irlandés Troy Parrott y el marroquí Ez Abde, quienes con el canterano José Antonio Morante (España sub-20) fueron los primeros internacionales en incorporarse.

Sigue haciendo trabajo específico el centrocampista Aitor Ruibal, en la recta final de su puesta a punto tras la operación de rodilla a la que se sometió a final de la pasada campaña; y no estará ante Osasuna junto al lateral zurdo Junior Firpo, quien estará casi un mes de baja por la lesión muscular en el aductor izquierdo que se produjo en el partido de la República Dominicana ante Haití. EFE

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