Las ventas de TSMC crecieron un 50,9 % en el tercer trimestre ante la demanda de chips de IA

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Pekín, 8 oct (EFE).- Los ingresos de TSMC, el mayor fabricante de semiconductores por contrato del mundo, ascendieron a 1,49 billones de dólares taiwaneses (46.322 millones de dólares, 41.385 millones de euros) en el tercer trimestre, un incremento interanual del 50,9 %, en medio de la fuerte demanda de chips para aplicaciones y dispositivos de inteligencia artificial (IA).

Esta cifra, calculada por EFE a partir de los informes mensuales de la compañía, supera los 989.918 millones de dólares taiwaneses (30.687 millones de dólares) facturados entre julio y septiembre de 2025.

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En un comunicado publicado este jueves, la tecnológica indica que sus ventas de septiembre totalizaron 511.857 millones de dólares taiwaneses (15.868 millones de dólares), un avance del 54,6 % respecto al mismo mes de 2025 y un descenso del 0,6 % frente a agosto, cuando ingresó 514.806 millones de dólares taiwaneses (15.959 millones de dólares).

Entre enero y septiembre, la facturación acumulada de la compañía alcanzó los 3,9 billones de dólares taiwaneses (120.861 millones de dólares), un aumento del 41,1 % en comparación con los primeros nueve meses del ejercicio anterior.

Los ingresos acumulados hasta septiembre superan ya los 3,81 billones de dólares taiwaneses (118.110 millones de dólares) que TSMC facturó durante todo 2025, cuando registró un récord anual de ventas.

Fabricante de los chips empleados en los productos más avanzados de Apple, Nvidia o AMD, y con un papel central en la cadena de suministro de productos tecnológicos, TSMC se ha beneficiado del auge de la inteligencia artificial y de la demanda de semiconductores avanzados.

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La compañía, con sede en la ciudad taiwanesa de Hsinchu (norte), obtuvo un beneficio neto de 706.560 millones de dólares taiwaneses (21.903 millones de dólares) en el segundo trimestre, un 77,4 % interanual más y un récord para cualquier trimestre.

En julio pasado, la firma elevó su previsión de gasto de capital para 2026 a una horquilla de entre 60.000 y 64.000 millones de dólares estadounidenses y revisó al alza su pronóstico de crecimiento anual de los ingresos, hasta situarlo ligeramente por encima del 40 %.

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La tecnológica anunció ese mismo mes una inversión adicional de 100.000 millones de dólares en Arizona (Estados Unidos) para construir nuevas fábricas de chips y plantas de empaquetado avanzado, ante la "fuerte demanda" de sus principales clientes estadounidenses.