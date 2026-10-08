Hutíes reivindican otro ataque contra Riad y la coalición anuncia 82 objetivos destruidos

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Saná, 8 oct (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen reivindicaron este jueves un nuevo ataque con un misil balístico contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad y aseguraron haber atacado posiciones militares saudíes en varias zonas, mientras la coalición liderada por Arabia Saudí anunció la destrucción de 82 objetivos de la milicia en territorio yemení.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, afirmó en su cuenta de X que sus fuerzas lanzaron un misil balístico contra el aeropuerto de la capital saudí, que, según dijo, "impactó su objetivo con precisión" y provocó la interrupción del tráfico aéreo.

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Además, Sarea lanzó una "última" advertencia a las aerolíneas internacionales para que suspendan sus operaciones en el espacio aéreo saudí, al considerar que se ha convertido en escenario de las operaciones militares hutíes, si bien excluyó de esta advertencia el espacio aéreo sobre las ciudades santas de La Meca y Medina.

Asimismo, el portavoz hutí afirmó que sus fuerzas atacaron con varios misiles balísticos concentraciones y posiciones saudíes en la zona de Ras al Arah, donde, según su versión, causaron "numerosos muertos y heridos" y provocaron incendios en varios almacenes de armas.

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También aseguró que otro ataque con misiles contra posiciones saudíes al sur del estrecho de Bab al Mandeb, en las zonas de Al Saqi y Ras al Arah, dejó "decenas de muertos y heridos".

Los hutíes afirmaron además haber derribado un avión no tripulado de reconocimiento y ataque Bayraktar Akinci, de fabricación turca, mientras realizaba, según su versión, "operaciones hostiles" sobre la provincia yemení de Taiz.

Las afirmaciones de los hutíes no han podido ser verificadas de forma independiente.

La reivindicación se produce un día después de que al menos tres personas murieran y varias resultaran heridas en ataques contra los aeropuertos internacionales Rey Jalid, en Riad, y Abha, en el suroeste de Arabia Saudí, según la Autoridad General de Aviación Civil saudí.

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El organismo informó en la tarde del miércoles de dos muertos en Abha, una ciudadana marroquí y otra argelina, y de un fallecido de nacionalidad sudanesa en Riad en los ataques que dejaron varios heridos y daños materiales.

Por su parte, el portavoz de la coalición, el general Turki al Maliki, afirmó en un comunicado que los ataques hutíes contra objetivos civiles "no quedarán impunes".

Según Al Maliki, las fuerzas de la coalición destruyeron 82 objetivos militares hutíes en las provincias de Saada, Al Hodeida, Al Jawf y Marib, entre ellos once almacenes de misiles balísticos en Saada, además de centros de mando, sistemas de comunicaciones y depósitos de armas.

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La coalición había asegurado previamente haber destruido la plataforma de lanzamiento utilizada en el ataque contra Riad.

La nueva escalada se produce tras los avances anunciados esta semana por las fuerzas leales al Gobierno yemení reconocido internacionalmente, respaldadas por Arabia Saudí, en la costa occidental del Yemen y en zonas próximas a Bab al Mandeb. EFE