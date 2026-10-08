Abren los colegios electorales para votar en circunscripción de Londres que dejó Starmer

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Londres, 8 oct (EFE).- Los colegios electorales en Holborn & St. Pancras, la circunscripción londinense que dejó el exprimer ministro laborista británico Keir Starmer tras dimitir como diputado, abrieron este jueves para determinar quién le sustituye, aunque los resultados se conocerán el viernes.

A estos comicios se presenta el líder del Partido Verde británico, Zack Polanski, una de las principales amenazas para la formación laborista en el poder, que aspira a entrar en la Cámara de los Comunes del Parlamento de Westminster (británico). La candidata laborista en esta circunscripción es Sagal Abdi-Wali.

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Polanski, de 43 años, fue elegido líder verde en septiembre de 2025, y desde entonces ha conseguido aumentar la popularidad de su formación al resaltar, además de los tradicionales principios ecologistas, la importancia de fiscalizar a las grandes fortunas y apoyar la inmigración, al tiempo que emitía fuertes críticas a la guerra en Gaza.

La circunscripción de Holborn & St Pancras quedó vacante después de que Starmer comunicase el mes pasado su decisión de dimitir como diputado, apenas dos meses después de ser sustituido como líder laborista por el actual jefe del Gobierno, Andy Burnham.

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Starmer se vio forzado a dimitir tras perder el apoyo de su grupo parlamentario y ante las crecientes críticas a su gestión.

Un último sondeo sobre intención de voto, hecho por la firma YouGov, sitúa a la aspirante laborista en Holborn & St. Pancras con una ventaja de solo dos puntos sobre Polanski, 28 % contra 26 %, unas cifras que confirman la mejora del laborismo gracias al 'efecto Burnham'.

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Los colegios electorales, que abrieron a las 7:00 hora local (06:00 GMT), permanecerán abiertos hasta las 22:00 horas (21:00 GMT), aunque los resultados se conocerán en las primeras horas del viernes.

Holborn & St. Pancras ha estado controlado de forma ininterrumpida por el Partido Laborista desde su creación en 1983.

Los votación se celebra en un clima marcado por debates locales sobre el elevado coste de vida, las infraestructuras en la circunscripción y la falta de inversión social. EFE