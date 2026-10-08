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Openbank sube medio punto la remuneración en cuenta, hasta el 3,25%

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Openbank ha decidido elevar al 3,25% TAE la remuneración que ofrece tanto en su cuenta remunerada como en el depósito a plazo fijo, según ha informado la entidad financiera en un comunicado, lo que supone un alza de medio punto porcentual.

La remuneración ofrecida en su cuenta remunerada pasa así a ser un 3,25% TAE sin límite máximo, pero disponible solo para nuevos clientes que activen Bizum.

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Por su parte, el depósito a seis meses ofrece una rentabilidad del 3,25% TAE a quienes domicilien su nómina, pensión, prestación de desempleo o ingresos mensuales de, al menos, 900 euros y aporten dinero nuevo que incremente su posición global en Openbank respecto al 30 de septiembre. De esta forma, el depósito está disponible para clientes actuales también.

"Con esta mejora, Openbank refuerza su propuesta de ahorro y se consolida como una de las alternativas más atractivas en España para quienes buscan sacar el mayor partido por sus ahorros", ha afirmado el banco digital de Santander.

Además, el banco mantiene hasta el 29 de octubre una bonificación de hasta 200 euros para quienes domicilien al menos dos recibos distintos, de cualquier importe, durante diez meses.

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