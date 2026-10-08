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Rusia asegura haber derribado cerca de 400 drones ucranianos en un ataque nocturno

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Las Fuerzas Armadas de Rusia han asegurado este jueves haber interceptado y destruido un total de 399 drones lanzados por Ucrania durante la pasada noche y que ha afectado a una veintena de regiones del país, además de a la península de Crimea y al mar Negro.

Según ha detallado el Ministerio de Defensa ruso a través de un comunicado, los sistemas de defensa antiaérea entraron en alerta para neutralizar esta incursión, ejecutada con vehículos aéreos no tripulados de ala fija. Las operaciones de intercepción se llevaron a cabo entre las 20.00 horas (hora local) del 7 de octubre y las 8.00 horas de este jueves, 8 de octubre.

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Los drones fueron derribados sobre una amplia franja del territorio ruso, abarcando las regiones de Bélgorod, Briansk, Volgogrado, Vorónezh, Kursk, Lípetsk, Oriol, Oremburgo, Penza, Rostov, Riazán, Samara, Sarátov, Smolensk, Tambov, Tula, Uliánovsk y la propia región de Moscú.

Asimismo, el departamento de Defensa ha confirmado la destrucción de estos dispositivos sobre las repúblicas de Baskortostán y Tartaristán, así como en el espacio aéreo de la península de Crimea.

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