El yerno de Trump niega que esté usando su trabajo diplomático en Gaza para enriquecerse

Guardar

El yerno del presidente de Estados Unidos, Jared Kushner, ha desmentido este jueves que se esté aprovechando de sus tareas diplomáticas como mediador en la guerra de Gaza para enriquecerse en respuesta a informaciones publicadas por medios estadounidenses como CNN o la revista 'New Yorker' que acusan al asesor de aprovecharse de su cargo a través de su fondo de inversión Affinity Partners.

"Nunca he emprendido ninguna acción diplomática para beneficiar a Affinity, a mí mismo ni a ningún inversor", ha señalado Kushner en su blog, donde asegura que no es más que una víctima "de teorías generalizadas procedentes de fuentes anónimas" y que jamás se ha beneficiado de proyectos como la reconstrucción de Gaza de posguerra.

PUBLICIDAD

"Jamás he buscado ninguna oportunidad de negocio en Gaza, ni he intentado adquirir propiedades allí, ni he buscado lucrarme con su reconstrucción. Mi trabajo en Gaza no es, ni ha sido nunca, una actividad comercial", ha asegurado.

"Trabajo en Gaza porque creo que los palestinos pueden tener un futuro radicalmente mejor y que crearlo es esencial para una paz duradera en la región", ha añadido.

Finalmente, Kushner ha abordado otra polémica en la que está inmerso como es el proyecto turístico que está impulsando en la isla de Sazan, una zona protegida del sur del país, y que lleva meses siendo objeto de protestas en la capital, Tirana, contra Kushner y el primer ministro, Edi Rama, por aprobar el proyecto.

PUBLICIDAD

"El proyecto deberá someterse a todos los procesos regulatorios y ambientales pertinentes de Albania y obtener las aprobaciones necesarias para su ejecución", ha añadido Kushner quien ha dejado en manos de Albania, "en último término, si el proyecto sigue adelante".