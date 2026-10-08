El Kremlin insiste en un acuerdo en Ucrania con "garantías para las futuras generaciones"

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Moscú, 8 oct (EFE).- El Kremlin reconoció este jueves que las negociaciones de paz en Ucrania son difíciles, pero insistió en que deben ser integrales y estar blindadas con garantías "para las futuras generaciones".

"Necesitamos una solución para las futuras generaciones, garantizada, asegurada contra fallos", declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, citado por la agencia TASS.

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Recordó que Rusia "ha dicho en reiteradas ocasiones que soluciones y acuerdos parciales no nos permitirán lograr una solución integral".

"Esta solución será muy difícil, pero debe ser integral", insistió, al recalcar que "un cese al fuego temporal o la congelación del conflicto no ayudarán".

Celebró las recientes propuestas de países como la India para lograr una solución al conflicto en Ucrania, pero señaló que "lamentablemente, de momento" no observan que esto sea posible.

"Agradecemos mucho a los indios por mostrar su interés en la búsqueda de una solución. Saludamos cualquier intento, cualquier esfuerzo de otros estados que puedan de algún modo propiciar un arreglo en trono a Ucrania, que puedan de algún modo empujar al régimen ucraniano, y ante todo a los europeos, a pasar a una fase pacífica", sostuvo.EFE

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