Corea del Sur y Egipto elevan a asociación estratégica sus lazos durante visita de Al Sisi

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Seúl, 8 oct (EFE).- Corea del Sur y Egipto anunciaron este jueves que elevaron a asociación estratégica sus relaciones bilaterales durante la primera visita de Estado del presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, al país asiático en una década, donde se reunió con su homólogo surcoreano, Lee Jae Myung.

Así, trabajarán "para profundizar y ampliar los horizontes de la cooperación futura en diversos ámbitos", sobre la "base" de las relaciones "amistosas, distinguidas y sólidas y reafirmando su compromiso de fortalecer la cooperación a partir de una visión compartida de paz y prosperidad", según una declaración conjunta.

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Esta cooperación se centrará en el ámbito político, con intercambios de alto nivel; en defensa, con avances en la industria; en el económico, con el comercio e inversiones; el cultural y educativo; y el regional e internacional.

Los jefes de Estado firmaron varios memorandos de entendimiento, mientras iniciaron negociaciones para implementar un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés), según indicó Lee en un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

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"Hemos ampliado el alcance de nuestra cooperación más allá del comercio y la inversión para conectar nuestras economías y a nuestros pueblos", dijo el presidente surcoreano, antes de señalar que colaborarán en áreas de construcción naval y energías limpias, entre otros.

Por su parte, Al Sisi destacó que las relaciones egipcio-coreanas han experimentado "un salto cualitativo" en los últimos diez años, desde su última visita, impulsando la cooperación en diversos sectores, según un comunicado publicado por la oficina presidencial egipcia.

El anuncio de hoy "representa un nuevo hito que abre el camino hacia un futuro prometedor para nuestra relación duradera, cimentada en el respeto mutuo y el beneficio compartido". Para el mandatario, esta medida refleja la importancia que ambas "otorgan" al avance de sus lazos y "abre nuevos horizontes".

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Con esta visita de tres días a Corea del Sur, que terminará el viernes, Al Sisi inició una gira asiática que también le llevará a Malasia e Indonesia. EFE

(foto)(vídeo)