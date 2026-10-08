Todos los centros de España especialistas en cáncer infantil se unen en una red contra las recaídas de leucemia en niños

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Todos los hospitales de España especializados en cáncer infantil se han unido a la 'Red de Leucemia Linfoblástica Aguda Recidivante' (ReALLNet), sistema de organización ideado para actuar en coordinación ante las recaídas de la enfermedad en niños.

La iniciativa pionera en el país y lanzada en 2021, que ha sido desarrollada por la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP), y que cuenta con el apoyo de las fundaciones Josep Carreras -que la financia con una aportación de 1.400.000 euros, y Unoentrecienmil, se centra, por tanto, en una patología que es la maligna más frecuente en la infancia.

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"'ReALLNet' se ha convertido en la mayor plataforma colaborativa española para el abordaje de las recaídas de leucemia infantil, combinando Medicina de precisión, inteligencia artificial (IA) y cooperación entre hospitales para mejorar las opciones de tratamiento de los pacientes más complejos", ha explicado el miembro de la sociedad científica y del Servicio de Oncología y Hematología Pediátricas del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, así como coordinador de la red, el doctor Pablo Velasco.

La acción, que también está liderada por el jefe del Servicio de Oncología y Hematología Pediátrica del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, el doctor José Luis Fuster, ahonda en que la supervivencia global en España de la leucemia linfoblástica aguda es del 85 por ciento, pero disminuye por debajo del 50 por ciento en los pacientes que sufren una recaída o que no responden a la quimioterapia.

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Por ello, busca una solución al respecto y lograr mejorar los tratamientos, para lo que une a más de 60 médicos e investigadores con la meta también de mejorar el diagnóstico. Así, el principal objetivo es garantizar que todos los pacientes tengan acceso a las mismas oportunidades terapéuticas y de detección, independientemente del hospital donde sean atendidos.

"La tasa de recaída es del 13 por ciento en leucemia linfoblástica aguda, con una estimación de 50 nuevos casos al año; y alcanza el 30 por ciento de leucemia mieloblástica, con una incidencia de 15 casos nuevos al año", ha sostenido Velasco, quien ha añadido que en total, se estima que "serán unos 60 o 70 casos anuales". Frente a ello, la red cuenta con una infraestructura colaborativa que integra, de forma altruista, especialistas clínicos, investigadores, expertos en genética, bioinformática e IA, y representantes de asociaciones de familiares de pacientes.

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EL MAYOR REGISTRO ESPAÑOL DE RECAÍDAS DE LEUCEMIA PEDIÁTRICA

A través de la organización, se ha creado el mayor registro español de recaídas de leucemia pediátrica, que ya supera los 300 pacientes, de los que más de 80 han sido estudiados mediante técnicas avanzadas de Medicina de precisión, incluyendo secuenciación de ARN, estudios funcionales y análisis ómicos complejos. Los resultados preliminares muestran que estas tecnologías han permitido identificar alteraciones genéticas de alto riesgo y facilitar tratamientos personalizados que, en algunos casos, han logrado la remisión de enfermedades con muy pocas alternativas terapéuticas.

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De esta manera, los especialistas revisan semanalmente caos complejos a través de un comité multidisciplinar nacional y, en algunos casos, en paneles europeos de expertos. Junto a ello, un equipo de trabajo de 'ReALLNet' ha desarrollado un algoritmo para identificar el mejor ensayo clínico para pacientes de cáncer pediátrico, pionero en Europa y sin fines comerciales.

"Esta iniciativa marca un antes y un después en la lucha contra la leucemia infantil en España", ha indicado el gerente de la Fundación Josep Carreras, que considera que haber conseguido unir a todos los centros bajo una red colaborativa "permite ofrecer una respuesta coordinada y de vanguardia a aquellos niños y familias que se enfrentan al momento más difícil: la recaída". "No nos daremos por vencidos mientras haya un solo niño sin alternativas terapéuticas, y la Medicina de precisión es hoy nuestra mejor baza para devolverles la esperanza", ha aseverado.

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Por su parte, la directora general de la Fundación Unoentrecienmil, Elena Huarte-Mendicoa, ha declarado que cuando hace unos años se invitó a todos estos médicos e investigadores a compartir sus experiencias e inquietudes, tomaron conciencia "de la necesidad de apoyarles". "Su visión de integrar la IA para, en el futuro, tener predicciones más certeras sobre el comportamiento de la enfermedad, nos encajó perfectamente en nuestra línea de innovación en la investigación", ha señalado.

Por último, y en relación con el caso de Nico, paciente de leucemia linfoblástica aguda diagnosticado a los cinco años y tratado a través de la red, el miembro del Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica del Hospital Infantil Universitario La Paz de Madrid, el doctor David Bueno, ha manifestado que "las recaídas de este tipo de enfermedades suponen la principal causa de fracaso terapéutico y representan una situación de alto riesgo, con una marcada disminución de supervivencia, donde el empleo de otros tipos de tratamientos debe de ser considerados".

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"Por este motivo, fue incluido en un ensayo clínico en nuestro hospital para, posteriormente, recibir un trasplante de médula acorde a las recomendaciones de la red de trabajo 'ReALLNet'", ha afirmado al hilo de un tratamiento que funcionó. En la actualidad, Nico se encuentra en remisión de su enfermedad de base.