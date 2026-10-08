Ben Affleck: 'Animals' es la razón por la que la diversidad es valiosa

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Mikaela Viqueira

Los Ángeles (EE.UU.), 8 oct (EFE).- Ben Affeck produce, dirige y protagoniza 'Animals', un suspense que aterriza este viernes en Netflix en el que plasma "la razón por la que la diversidad es valiosa" a través del ambicioso ascenso de un político en Los Ángeles.

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"Jamás habría podido escribir ni dirigir esta película sin las contribuciones de este equipo", indica Affleck en una entrevista con EFE en relación con un proyecto con el que buscaba "una película compleja y honesta".

De la mano de Artists Equity, la productora conjunta de Affleck y Matt Damon, 'Animals' sigue los pasos de Mark Kimball, un aspirante a la alcaldía de Los Ángeles; y su esposa Abby (Kerry Washington), cuyas vidas se tornan tras el secuestro de su hijo, lo que desata una carrera contrarreloj llena de ambición política y secretos.

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Para ello, el actor estadounidense reunió a un elenco que reflejara la diversidad de una ciudad como Los Ángeles, donde la comunidad latina ronda el 47 % de la población y que alberga la comunidad coreana más grande fuera de Corea del Sur.

Junto a Affleck y Washington, quien interpreta una mujer afroamericana casada con el poderoso aspirante a alcalde, los mexicanos Adriana Paz y Luis Gerardo Méndez, además de Steven Yeun y la británica Gillian Anderson completan un reparto que nutrió de pluralidad la película.

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"Siento que los entiendo y tenemos experiencias similares, pero también sé que tienen una perspectiva y una visión del mundo que yo no tengo. Así que cuanto más aportan, más real y enriquecedora es la película", agrega.

Esa diversidad expone en pantalla una realidad apenas explorada acerca del tipo de conversaciones que habitualmente tienen en espacios íntimos o de poder, a los que no todo el mundo tiene acceso.

Por ejemplo, los diálogos entre Luis Gerardo Méndez y Adriana Paz, quienes interpretan a una pareja migrante formada por Ramón -en situación de indocumentado- y Cecilia, cambian por completo a cuando la familia, de alto estatus social, está presente.

"Es una dinámica hermosa sobre quién eres, cuáles son las jerarquías de poder, las máscaras que usas, cómo todo eso entra en juego", explica por su parte Washington.

El reparto tuvo que enfrentar el peso de encarnar un dolor extremo y hacer tangible una profunda tragedia que, según reconoció Affleck, aportaron una autenticidad que no esperó fuese a encontrar, pero que se dio porque el elenco supo leer el contexto de la situación.

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"Nunca he estado en ese entorno (con dinámicas y conversaciones privadas entre personas de clases sociales diferentes) ni he escuchado a la gente comunicarse de la manera en que lo hacen cuando yo no estoy presente". Al final todos "cambiamos sutilmente la forma en que nos expresamos según quién esté en la habitación", sentencia. EFE

(foto)(vídeo)