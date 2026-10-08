Cox refuerza su apuesta en Colombia con un PPA solar de 15 años que supondrá una inversión de 40 millones

10/08/2026 Logo de Cox ECONOMIA COX

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Cox ha firmado un nuevo contrato de compraventa de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés) en Colombia con Empresas Públicas de Medellín (EPM), la 'utility' pública de referencia en el país, que supondrá una inversión de 40 millones de euros y tendrá una duración de 15 años, informó la compañía.

En concreto, el contrato supondrá el suministro por un volumen aproximado de 115 gigavatios hora (GWh) anuales y estará respaldado por una cartera de proyectos solares fotovoltaicos desarrollados por Cox en diferentes municipios de Colombia, que suman una capacidad instalada total de 58 megavatios (MWp).

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La energía se incorporará de forma progresiva a la actividad comercial de EPM a partir de 2027, a medida que entren en operación los distintos parques solares, y el contrato tendrá una duración de 15 años.

La 'utility' de agua y energía indicó que, una vez el conjunto de los proyectos esté plenamente operativo, se estima que la energía generada tendrá el potencial de suministrar electricidad a cerca de 55.000 hogares, evitando la emisión de más de 45.000 toneladas de CO2 al año.

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EPM, una de las utilities líderes del mercado colombiano y de las más relevantes de Latinoamérica, dispone de un rating 'AAA(col)' otorgado por Fitch, lo que refuerza la solidez financiera del acuerdo y la previsibilidad de los flujos a largo plazo. Asimismo, el contrato cuenta con los estándares de bancabilidad más altos para asegurar la financiación de la cartera.

La operación consolida el posicionamiento de Cox en Colombia, un mercado prioritario dentro de su Plan Estratégico, donde la compañía está presente desde 2021 y cuenta con más de 20 proyectos en desarrollo en los sectores de energía y agua.

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El regional manager de Arco Central de Cox, Martín Sucre Champsaur, destacó que este nuevo PPA refuerza la estrategia de crecimiento del grupo en Colombia y consolida la solidez de su plataforma de energías renovables en el país.

"Se trata de un acuerdo a largo plazo con EPM, una utility pública de primer nivel, que aporta una elevada visibilidad de ingresos y confirma la competitividad de nuestra cartera solar. Colombia es un mercado prioritario para Cox, donde estamos presentes desde 2021 y donde seguimos avanzando en el desarrollo de una cartera relevante de proyectos alineados con nuestro plan de expansión en la región", añadió.

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