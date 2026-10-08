Agencias

Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 08 oct (10.00 GMT)

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Madrid, 08 oct (EFE).-

Madrid.- La madrileña Puerta del Sol se llenó de pena, rabia e indignación durante la madrugada de este miércoles, tras conocerse horas antes la muerte de Maricarmen, la anciana de 87 años que fue desahuciada y se convirtió en el motor de las movilizaciones por la crisis de la vivienda y de la acampada, que cumplió su duodécima noche.

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París.- La movilización estudiantil en Francia muestra este jueves aparentes nuevos signos de retroceso, con el 94 % de los centros educativos abiertos total o parcialmente, mientras el Gobierno trata de rebajar la tensión con un cambio de tono hacia los estudiantes y nuevas medidas para contener el malestar social.

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Beverly Hills (EE.UU).- Miembros de la comunidad judía se reunieron para participar el acto «Unidos en la memoria y la resiliencia: Conmemoración del 7 de octubre» en el Saban Theatre de Beverly Hills.

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Madrid.- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manue Albares, ha valorado el alcance del encuentro empresarial de la Cumbre Iberoamericana, que permitirá a las empresas de ambos lados del Atlántico acercarse y "transformar la experiencia acumulada durante décadas en un proyecto".

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París.- Francia y Alemania buscan reforzar su alianza y su papel conjunto en Europa durante la visita de Estado que el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, realiza este jueves y el viernes a París y Gironda, en un viaje que combina actos de marcado carácter simbólico con proyectos de cooperación en espacio, defensa e innovación, según el Elíseo.

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Arrecife (Lanzarote).- Salvamento Marítimo ha rescatado en la madrugada de hoy jueves a más de un centenar de inmigrantes de origen magrebí y subsahariano cuando viajaban en una embarcación al noreste de Lanzarote.

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Washington (EE.UU), 8 oct (EFE).- En la víspera de que se falle este viernes el premio Nobel de la Paz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que merece recibirlo y argumentó que ha resuelto ocho guerras y va a resolver una más, que ha logrado la liberación de todos los rehenes (israelíes) y ha hecho "cosas que nadie ha hecho nunca" y salvado millones y millones de vidas.

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Desnianski.- Al menos cuatro personas murieron y otras doce resultaron heridas en nuevos ataques rusos contra los distritos de Obolón y Desnianski de la capital de Ucrania, según ha informado la Policía nacional del país.

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Jerusalén.- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, confirmó este jueves el cierre del Consulado General del Reino Unido en Jerusalén, ubicado en un edificio en la parte oriental de esta ciudad y que seguirá operando con solo siete diplomáticos británicos, pero para actividades limitadas y no consulares.

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Belgrado.- Aleksandar Vucic, recientemente dimitido como presidente de Serbia para presentarse a primer ministro, ha lanzado un vídeo debatiendo con una piedra para criticar que la oposición haya rechazado un debate electoral, sin mencionar que él no ha accedido a este tipo de discusiones en los catorce años que lleva en el poder.

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Fráncfort (Alemania).- La 78 edición de la Feria del Libro de Fráncfort abrió las puertas este miércoles, con la República Checa como invitado de honor.

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aca/EFE

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