Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 08 oct (10.00 GMT)

Guardar

Madrid, 08 oct (EFE).-

Madrid.- La madrileña Puerta del Sol se llenó de pena, rabia e indignación durante la madrugada de este miércoles, tras conocerse horas antes la muerte de Maricarmen, la anciana de 87 años que fue desahuciada y se convirtió en el motor de las movilizaciones por la crisis de la vivienda y de la acampada, que cumplió su duodécima noche.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

París.- La movilización estudiantil en Francia muestra este jueves aparentes nuevos signos de retroceso, con el 94 % de los centros educativos abiertos total o parcialmente, mientras el Gobierno trata de rebajar la tensión con un cambio de tono hacia los estudiantes y nuevas medidas para contener el malestar social.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Beverly Hills (EE.UU).- Miembros de la comunidad judía se reunieron para participar el acto «Unidos en la memoria y la resiliencia: Conmemoración del 7 de octubre» en el Saban Theatre de Beverly Hills.

(Vídeo)(Foto)

Madrid.- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manue Albares, ha valorado el alcance del encuentro empresarial de la Cumbre Iberoamericana, que permitirá a las empresas de ambos lados del Atlántico acercarse y "transformar la experiencia acumulada durante décadas en un proyecto".

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

París.- Francia y Alemania buscan reforzar su alianza y su papel conjunto en Europa durante la visita de Estado que el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, realiza este jueves y el viernes a París y Gironda, en un viaje que combina actos de marcado carácter simbólico con proyectos de cooperación en espacio, defensa e innovación, según el Elíseo.

PUBLICIDAD

Vídeo)(Foto)

Arrecife (Lanzarote).- Salvamento Marítimo ha rescatado en la madrugada de hoy jueves a más de un centenar de inmigrantes de origen magrebí y subsahariano cuando viajaban en una embarcación al noreste de Lanzarote.

(Vídeo)(Foto)

Washington (EE.UU), 8 oct (EFE).- En la víspera de que se falle este viernes el premio Nobel de la Paz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que merece recibirlo y argumentó que ha resuelto ocho guerras y va a resolver una más, que ha logrado la liberación de todos los rehenes (israelíes) y ha hecho "cosas que nadie ha hecho nunca" y salvado millones y millones de vidas.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Desnianski.- Al menos cuatro personas murieron y otras doce resultaron heridas en nuevos ataques rusos contra los distritos de Obolón y Desnianski de la capital de Ucrania, según ha informado la Policía nacional del país.

(Vídeo)(Foto)

Jerusalén.- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, confirmó este jueves el cierre del Consulado General del Reino Unido en Jerusalén, ubicado en un edificio en la parte oriental de esta ciudad y que seguirá operando con solo siete diplomáticos británicos, pero para actividades limitadas y no consulares.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Belgrado.- Aleksandar Vucic, recientemente dimitido como presidente de Serbia para presentarse a primer ministro, ha lanzado un vídeo debatiendo con una piedra para criticar que la oposición haya rechazado un debate electoral, sin mencionar que él no ha accedido a este tipo de discusiones en los catorce años que lleva en el poder.

PUBLICIDAD

(Vídeo)

Fráncfort (Alemania).- La 78 edición de la Feria del Libro de Fráncfort abrió las puertas este miércoles, con la República Checa como invitado de honor.

(Vídeo)(Foto)

aca/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

PUBLICIDAD

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.