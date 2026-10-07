Una falsa alarma interrumpe por unos minutos la primera jornada de la reunión de la Cepal

Guardar

Santiago de los Caballeros (República Dominicana), 7 oct (EFE).- Una alarma que se activó al parecer de manera accidental interrumpió este miércoles por cerca de 20 minutos la jornada inaugural del 41º período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que se celebra en República Dominicana.

La activación de la alarma se produjo cuando el decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics y exministro chileno de Hacienda, Andrés Velasco, intervenía de forma virtual desde la capital británica en la presentación del documento 'Gestión de las transformaciones en una era de rupturas'.

PUBLICIDAD

El incidente cortó la transmisión mientras las autoridades y la prensa salían en calma del Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, en Santiago de los Caballeros, sede de la reunión, del que ya se había retirado el presidente dominicano, Luis Abinader, quien pronunció un discurso en la sesión de apertura.

Miembros de la seguridad dijeron a EFE que la alarma al parecer se activó de forma accidental, y que el incidente no tuvo ninguna consecuencia en el desarrollo de la reunión.

Unos veinte minutos después de la interrupción se reanudó la sesión de trabajo presidida por el ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Víctor 'Ito' Bisonó, en compañía del secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, y con la intervención de los delegados de Panamá, Venezuela y Santa Lucía. EFE

PUBLICIDAD

(foto)