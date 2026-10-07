Un tren del Metro de Lima amanece dedicado enteramente a Ji-min Park, cantante de BTS

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Lima, 7 oct (EFE).- Uno de los trenes del Metro de Lima amaneció este miércoles enteramente dedicado a felicitar el cumpleaños de Ji-min Park, uno de los integrantes de la banda surcoreana BTS, horas antes de que el grupo ofrezca el primero de sus tres conciertos en la capital peruana, como parte de su gira mundial 'Arirang'.

Miles de usuarios de la Línea 1 del Metro de Lima se sorprendieron desde primeras horas de este miércoles al ver aparecer el convoy empapelado en un collage de fotos del cantante, corazones rosas, estrellas amarillas y mensajes de felicitación, como parte de las acciones realizadas en Lima por sus 'armys', nombre que reciben las legiones de fanáticos y fanáticas de BTS.

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"Park Jimin, siempre contigo", es el mensaje que se lee en el tren de esta línea, por la que viajan diariamente unas 600.000 personas.

La iniciativa fue una sorpresa organizada por la 'army' Jimin Perú 13 junto a otras actividades para celebrar no solo la llegada por primera vez de BTS a Perú, sino también las vísperas del cumpleaños de Park, el 13 de octubre.

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La presencia de BTS a Perú ha revolucionado Lima, al punto de que una calle ha sido renombrada en honor a esta popular 'boyband' de K-pop y algunos de los principales monumentos de la ciudad se han iluminado de color morado, distintivo de la banda, como la Municipalidad de Lima y el Arco Morisco, del distrito de Santiago de Surco.

Durante la llamada Semana de BTS en Perú también se están realizando espectáculos lumínicos dedicados al grupo tanto en el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva y en el Parque de la Amistad.

Las 'armys' también han puesto a lo largo de la ciudad mensajes de bienvenida al grupo en paneles publicitarios y están preparando mensajes en parapente este jueves, junto a dos espectáculos de drones que se preparan para iluminar la noche de Lima con símbolos y mensajes en honor a BTS.

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BTS tiene previsto actuar en Lima los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde se espera más de 50.000 asistentes en cada una de las tres noches, muchos de ellos llegados de otras partes del país y también de otros países de América. EFE

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