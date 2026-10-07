La actas de la Fed anticipan una subida de tipos para finales de este año

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La mayoría de los participantes en la reunión de septiembre de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos sostuvieron que un nuevo incremento en los tipos de interés sería "apropiado" para finales de este año, lo que abre la puerta a otro endurecimiento monetario antes de acabar 2026.

Los miembros de la Fed, no obstante, matizaron estas palabras para asegurar que abordarán cada reunión con una "mentalidad abierta" y que las próximas decisiones dependerán de la información recibida y sus implicaciones para las perspectivas y el equilibrio de riesgos.

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El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Fed optó en septiembre por subir 25 puntos básicos los tipos de interés y elevar el rango objetivo hasta el 3,75% y 4%, en la primera decisión para endurecer la política monetaria desde julio de 2023.

"En general, los participantes destacaron que la inflación se mantenía elevada, mientras que el mercado laboral parecía estar cerca del pleno empleo, con algunos indicios de fortalecimiento, y que la actividad económica se expandía a un ritmo sólido (...). Con base en las perspectivas y el equilibrio cambiante de los riesgos, todos los participantes consideraron apropiado un rango objetivo más alto para la tasa de fondos federales", señalan las actas de la reunión.

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La Administración estadounidense revisó al alza hace una semana el PIB con un aceleramiento del 0,7% para el segundo trimestre de 2026 de tal manera que la economía de EEUU creció al 2,2% anualizado, frente al 1,5% registrado en la pasada revisión del dato. Por otra parte, el Gobierno también mejoró el PIB del primer trimestre pasando de un aumento del 2,1% al 2,5% estimado en septiembre, cuatro décimas por encima.

De su lado, el Departamento de Comercio de EEUU informó que el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), el dato preferido por la Fed para medir la inflación, se situó en el 3,4%, mientras que el dato refleja una inflación subyacente del 3%.

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