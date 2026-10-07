Sara Sorribes: "Si hablar de mi salud mental anima a alguien a pedir ayuda, ha merecido la pena"

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La tenista española Sara Sorribes, que paró durante siete meses en abril de 2025 por salud mental, destacó que si hablar de este problema "anima a alguien a pedir ayuda", habrá "merecido la pena", al mismo tiempo que expresó que, "con el tiempo", ha entendido que "ser fuerte también significa escucharte y darte permiso para parar".

"Durante mucho tiempo asocié ser fuerte con seguir adelante, entrenar y competir, aunque las cosas no fueran bien. En el deporte estamos muy acostumbrados a exigirnos y a pensar que tenemos que poder con todo. Con el tiempo he entendido que ser fuerte también significa escucharte, reconocer cuándo necesitas ayuda y darte permiso para parar", explicó la castellonense en declaraciones facilitadas por su patrocinador Nara Seguros con motivo del Día de la Salud Mental, que se celebra este sábado.

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Sorribes, medallista de bronce olímpica en Paris 2024 en dobles junto a Cristina Bucsa, anunció en abril de 2025 un parón deportivo que se extendió durante siete meses ara cuidar su salud mental "Muchas veces intentas convencerte de que puedes seguir un poco más. Siempre hay otro entrenamiento, otro torneo o un objetivo por delante", relató.

"A mí me costó entender que no tenía que llegar al límite para escuchar lo que me estaba pasando. He aprendido a prestar mucha más atención a esas señales antes de que todo se haga más difícil", aseguró la de Vall de Uxó, que este jueves cumplirá 30 años.

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Aquella pausa también transformó su relación con la exigencia. Para la tenista, cuidarse no ha significado renunciar a su ambición deportiva, sino aprender a perseguir sus objetivos de una manera diferente. "Sigo siendo competitiva y sigo queriendo mejorar y conseguir cosas. Eso no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es cómo intento llegar a ellas. Ahora soy mucho más consciente de que para rendir, competir y disfrutar también necesito estar bien conmigo misma", prosiguió.

"Normalizarlo empieza por poder hablarlo y compartirlo. Para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora poder hacerlo con otros deportistas, incluso con jugadoras que eran referentes para mí. Y si contar lo que he vivido hace que alguien se sienta identificado o se anime a pedir ayuda, entonces ha merecido la pena", celebró.

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Además, la tenista subrayó que "pedir ayuda no te hace menos fuerte como deportista". "Para mí, aprender a escucharme y entender qué necesitaba también ha formado parte de crecer. A veces cuidarte significa seguir adelante y otras veces significa parar, pero las dos cosas pueden formar parte del mismo camino", concluyó.

El estudio 'Radiografía del bienestar emocional y el deporte en España', impulsado por Nara Seguros, expone que solo el 3,9% de los españoles considera que la salud mental se aborda de forma adecuada en el deporte profesional. Además, uno de cada tres cree que solo se habla cuando el problema ya es grave y el 87,5% de los encuestados cree que cuando los profesionales hablan abiertamente de salud mental ayudan a normalizar estas cuestiones.

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