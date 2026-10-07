Restalia alcanza 21 aperturas en nueve meses y continúa con su expansión nacional e internacional

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La multinacional española de restauración organizada Restalia ha sumado durante los nueve primeros meses de 2026 un total de 21 nuevas aperturas, de las cuales 10 corresponden al tercer trimestre, lo que sitúa a la compañía "ante uno de los ejercicios más destacados de sus últimos años".

En una nota de prensa, Restalia ha destacado que el avance de su plan de expansión, el impulso de nuevas aperturas en mercados estratégicos y la evolución favorable del consumo durante los meses de verano consolidan "un año marcado por el dinamismo" y por la "capacidad de crecimiento de sus enseñas".

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A la veintena de aperturas se añaden distintos proyectos de restyling y renovación de establecimientos, con los que la compañía continúa "reforzando su presencia en ubicaciones estratégicas, modernizando su red y adaptando la experiencia de cliente a las nuevas tendencias de consumo".

En este sentido, destaca que entre sus hitos del tercer trimestre están las nuevas aperturas de 100 Montaditos en mercados estratégicos como Portugal, donde la marca ha continuado creciendo en localidades como Belém, Sesimbra o Albufeira. A estas aperturas se suman nuevos establecimientos en España, en ubicaciones como Toledo o Madrid.

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Estos avances evidencian el "sólido crecimiento de las enseñas del grupo y la confianza de los franquiciados, que siguen apostando por el modelo de negocio de Restalia como motor de desarrollo", destaca la multinacional de restauración.

"El ritmo de aperturas alcanzado durante los nueve primeros meses del año confirma la fortaleza de nuestras marcas y la solidez de nuestro modelo de negocio. Seguimos avanzando con una hoja de ruta clara, centrada en crecer en ubicaciones estratégicas, reforzar nuestra presencia en mercados prioritarios y acompañar a nuestros franquiciados en el desarrollo de proyectos con vocación de largo plazo. Nuestro objetivo es seguir consolidando el liderazgo de Restalia dentro y fuera de España", ha afirmado el fundador de Restalia, José María Capitán.

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SOCIAL FOOD

La compañía ha puesto de manifiesto que la época estival ha servido de escaparate para el movimiento 'Social food' que ha impulsado Restalia para poner en valor una forma de entender la restauración basada en compartir, conversar y disfrutar en compañía y, en definitiva, una dimensión social de la comida que se reivindica frente al avance del consumo individual.

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Para la empresa de restauración, esta filosofía conecta directamente con los hábitos de los consumidores y, en ese sentido, ha recordado, los resultados de una encuesta elaborada junto a Ipsos, que señalan que casi el 60% de los españoles afirma que su principal motivo para acudir a un restaurante es socializar, mientras que el 98% valora mucho o bastante el tiempo de calidad con otras personas cuando come fuera.

Además, la compañía de otras personas, señalada por el 62% de los encuestados, se sitúa prácticamente al mismo nivel que la comida, mencionada por el 65%, entre los elementos más importantes de la experiencia.

MANTENER EL RITMO

Con estos resultados, Restalia afronta el último trimestre del año con el objetivo de mantener su ritmo de crecimiento, avanzar en nuevas aperturas, tanto en España como en mercados internacionales, y continuar impulsando la renovación de sus establecimientos.

De este modo, la compañía ha concluido señalando que consolida su posición como "uno de los principales referentes de la restauración organizada" y refuerza un modelo de negocio basado en la expansión, la capacidad de adaptación y una propuesta gastronómica "pensada para disfrutar en compañía".

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