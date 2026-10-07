Agencias

Varios observatorios captan una bola de fuego de tipo cometario a 256.000 kilómetros por hora

Imagen 7NTWCTA6TVHFJK2EWE47D2ARG4
Guardar

El Observatorio Astronómico de Calar Alto, ubicado en Gérgal (Almería), ha captado una bola de fuego de tipo cometario que ha sobrevolado el norte de África durante la madrugada del pasado 5 de octubre, con una velocidad inicial de 256.000 kilómetros por hora.

El fenómeno ha sido registrado por los detectores que el Proyecto Smart opera en los observatorios de Calar Alto; La Hita, en Toledo; y Sierra Nevada y La Sagra, ambos en Granada. Asimismo, tres de las cámaras exteriores del observatorio almeriense también captaron el bólido.

PUBLICIDAD

Según el análisis preliminar del profesor José María Madiedo (IAA-CSIC), el evento se produjo a las 06,51 horas --hora local--, cuando la bola de fuego se encontraba a una altitud inicial de 123 kilómetros y alcanzó una altitud final de 69 kilómetros.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El CSD lidera las recomendaciones de la UE para el "desafío complejo y sistémico" de la violencia en el deporte

El CSD lidera las recomendaciones de la UE para el "desafío complejo y sistémico" de la violencia en el deporte

Belén Esteban se planta: de las acusaciones de topo a su hija Andrea, al as que escondería Jesulín bajo la manga

Belén Esteban se planta: de las acusaciones de topo a su hija Andrea, al as que escondería Jesulín bajo la manga

Frenar los centros de datos pone en riesgo el liderazgo de Estados Unidos en IA y su seguridad, advierte Amazon

Frenar los centros de datos pone en riesgo el liderazgo de Estados Unidos en IA y su seguridad, advierte Amazon

Cultura convoca ayudas para la internacionalización de videojuegos y podcast con 1 millón de euros de presupuesto

Cultura convoca ayudas para la internacionalización de videojuegos y podcast con 1 millón de euros de presupuesto

Uganda dice que sigue libre de ébola tras el paso por el país del caso detectado en Kenia

Infobae