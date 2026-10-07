Varios observatorios captan una bola de fuego de tipo cometario a 256.000 kilómetros por hora

El Observatorio Astronómico de Calar Alto, ubicado en Gérgal (Almería), ha captado una bola de fuego de tipo cometario que ha sobrevolado el norte de África durante la madrugada del pasado 5 de octubre, con una velocidad inicial de 256.000 kilómetros por hora.
El fenómeno ha sido registrado por los detectores que el Proyecto Smart opera en los observatorios de Calar Alto; La Hita, en Toledo; y Sierra Nevada y La Sagra, ambos en Granada. Asimismo, tres de las cámaras exteriores del observatorio almeriense también captaron el bólido.
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Según el análisis preliminar del profesor José María Madiedo (IAA-CSIC), el evento se produjo a las 06,51 horas --hora local--, cuando la bola de fuego se encontraba a una altitud inicial de 123 kilómetros y alcanzó una altitud final de 69 kilómetros.