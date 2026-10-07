Belén Esteban se planta: de las acusaciones de topo a su hija Andrea, al as que escondería Jesulín bajo la manga

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Desde que Belén Esteban se sentó en el plató de '¡De Viernes!' no dejan de surgir noticias que buscan dejar en entredicho a la princesa del pueblo. La más sorprendente, sin duda, la que apunta a que Andrea Janeiro habría confiado a su madre diferentes informaciones de carácter privado sobre su familia paterna, y ésta las habría filtrado a la revista 'Lecturas', de cuyo director es muy amiga. En concreto dos: por un lado, que Julia Janeiro habría mantenido una relación sentimental con el hermano de Carlo Costanzia, Pietro, detenido en 2024 por intento de asesinato tras agredir con un machete en la pierna a un joven en Turín. Un noviazgo que habría terminado un año antes y que la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario habría contado a muy poca gente, de ahí que no dudase en señalar a su hermana como la 'topa'.

Algo que Andrea habría negado, aunque el torero se habría posicionado a favor de Juls, y su relación se habría roto. Y también se ha especulado con que Belén habría filtrado otra información de los Janeiro a la prensa, aunque en este caso no habría visto la luz al tratarse de un tema muy delicado cuyos protagonistas serían dos menores de edad, pero que habría sido el detonante definitivo para que las hijas de Jesulín no volviesen a hablarse más.

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Además, y aunque Belén sostiene que el de Ubrique es un padre ausente y no tiene relación con su primogénita, según '20 minutos' el diestro se guardaría un as bajo la manga y tendría pruebas para demostrar que su contacto con Andrea es mucho más habitual, cariñoso y normal -también con María José Campanario- que lo que ha querido hacer ver 'la patrona'.

Una información a la que la de Paracuellos ha reaccionado soltando una significativa carcajada: "Que lo saque ¡Ay, Dios!" ha vuelto a retar a Jesulín, del que todavía no ha tenido ninguna noticia a pesar de la supuesta demanda que iba a interponer contra ella. "A mí no me ha llegado nada. Yo me voy ahora a trabajar con Instagram, que sabes que es a lo que me dedico ahora. Estoy muy contenta, voy a hacer una campaña y nada más" ha afirmado tranquila.

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Mucho más rotunda y sin ocultar su enfado se ha pronunciado sobre los rumores de que ella sería el topo de los Janeiro a través de su hija: "Las informaciones venían por mi lado ¿no? Yo creo que la gente que me conoce sabe perfectamente que no es así, pero bueno. Como dicen que deje yo de estirar el chicle, ahora hay que estirarlo, ¿no? O sea, en 27 años nunca se ha dicho nada y ahora sacan este tema. No me parece bien" ha sentenciado.

"Escuchadme otra vez, que no voy a hablar, y perdonadme, no voy a hablar del enfado de las hermanas. Ya está hablando la gente, ¿no? Ya están hablando que conmigo, desde luego, yo alucino" ha respondido a los reporteros cuando han querido saber cuál es entonces el motivo del distanciamiento de Andrea y Juls, sobre el que ha dejado claro que no piensa decir nada, como tampoco de Laly Bazán después de que la haya acusado de "hacerse caquita" tras el comunicado de Jesulín y Campanario.

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A la que no hemos visto en la útima semana es a Julia, ya que según se rumorea estaría 'desaparecida' y en silencio por recomendación de sus abogados a la espera de ver si algo de lo que dijo Belén es demandable: "Yo no tengo ni idea. Yo no tengo ni idea. Lo único que sé es que mi hija no tiene el teléfono de ningún periodista. Así que mucho cuidado con lo que se dice ¿vale?" ha reaccionado, sin desvelar si alguien de la familia se ha puesto en contacto con su hija estos días.

"No voy a decir nada. Yo lo que he dicho, lo he dicho. Y que no se olviden. Y perdón por el dedito, que luego me lo estudian. Que Andrea sigue siendo anónima, ¿eh?" ha zanjado tajante, dejando claro que quiere mantenerla al margen de su guerra contra Jesulín y Juls.

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