Cultura convoca ayudas para la internacionalización de videojuegos y podcast con 1 millón de euros de presupuesto

Guardar

El Ministerio de Cultura ha convocado ayudas para la internacionalización del videojuego, el podcast y la cultura digital correspondientes al 2026 con un presupuesto de un millón de euros, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las ayudas tienen por objeto impulsar la visibilidad y el crecimiento del sector cultural español y su creación digital en el exterior, mediante el apoyo al acceso y la participación de sus empresas y profesionales en los mercados internacionales.

PUBLICIDAD

Todas las actividades financiadas deben ir dirigidas a promover la internacionalización del videojuego, en todos sus formatos, el pódcast de ficción o el pódcast divulgativo cuyo contenido verse sobre disciplinas culturales, así como el uso de la realidad extendida y otras innovaciones tecnológicas para la creación artística u otros fines de interés cultural.

Entre los objetivos de las ayudas, figura la atracción de la inversión extranjera hacia las empresas españolas para estimular el desarrollo y comercialización de los bienes y servicios culturales; fomentar la movilidad internacionalidad de los agentes culturales, y contribuir al desarrollo de intercambios de experiencias y la cooperación cultural internacional, así como favorecer el desarrollo de capacidades para la internacionalización de proyectos creativos y culturales, así como potenciar la imagen de España como referente cultural en el ámbito internacional y contribuir al cumplimiento global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

PUBLICIDAD

La ayuda máxima para cada proyecto será de 100.000 euros y financiará un máximo del 80% del coste total del proyecto si se solicitan hasta 50.000 euros de ayuda y del 60% del coste total si se solicita una cuantía mayor. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a partir de este jueves, 8 de octubre.