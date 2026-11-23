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PHONO celebra su 20.º aniversario y consigue nuevos pedidos en RE+ 2026

PR Newswire

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LAS VEGAS, 22 de noviembre de 2026

LAS VEGAS, 22 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- PHONO presentó sus diversas soluciones de energía solar y almacenamiento de energía en RE+ 2026, que se celebró del 17 al 19 de noviembre en Las Vegas, destacando sus últimas ofertas para aplicaciones residenciales, comerciales, de marquesinas solares y a escala de servicios públicos. Con motivo de su 20.º aniversario, PHONO rindió homenaje a sus clientes estadounidenses de larga trayectoria y exploró nuevas oportunidades de colaboración. Durante el evento, la compañía también consiguió nuevos pedidos por valor de 150 MW, lo que subraya su continuo dinamismo comercial y su compromiso con el mercado solar estadounidense.

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A medida que el mercado solar estadounidense continúa evolucionando, los desarrolladores y los propietarios de proyectos están haciendo mayor hincapié en la transparencia de la cadena de suministro, el cumplimiento normativo y la viabilidad económica del proyecto. En respuesta, PHONO está aprovechando sus capacidades de cadena de suministro global y su cartera de productos diversificada para ofrecer soluciones fiables y rentables adaptadas a las necesidades del mercado estadounidense.

Soluciones para diversos escenarios de aplicación

PHONO presentó una cartera diversa de soluciones solares y de almacenamiento de energía, que incluye el módulo Draco Series 450W True Black para tejados residenciales y el módulo bifacial Twinplus Series 550W para aplicaciones comerciales e industriales, que cuenta con una lámina posterior transparente y ligera y hasta un 76,8 % de contenido nacional estadounidense, mientras que el módulo bifacial Draco Series 730W está diseñado para un alto rendimiento energético en proyectos a gran escala. PHONO también presentó sus sistemas de almacenamiento de energía para exteriores de 261 kWh y 932 kWh, que ofrecen soluciones flexibles para diversas necesidades energéticas.

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Perspectivas del sector y del mercado

El 17 de noviembre, PHONO organizó una sesión con ponentes expertos en su stand, en la que participaron representantes de BloombergNEF, RETC y Kiwa PVEL. Los debates abarcaron las perspectivas del mercado solar estadounidense para 2027, la evolución de las políticas y la fiabilidad de los módulos fotovoltaicos, ofreciendo valiosas perspectivas de mercado e información técnica.

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Construir sobre la confianza y crecer juntos

Con motivo del 20.º aniversario de PHONO, representantes de sus ocho principales clientes estadounidenses visitaron el stand para hablar sobre futuras colaboraciones. El director general, Zhong Zaifeng, entregó premios conmemorativos a socios de larga trayectoria en reconocimiento a su continua confianza y apoyo.

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A pesar de un entorno de mercado complicado, los pedidos procedentes del mercado estadounidense crecieron aproximadamente un 200 % interanual en 2026. Durante RE+ 2026, la empresa consiguió 150 MW en nuevos pedidos, con más de 500 MW en su cartera de ventas, lo que refleja el continuo dinamismo del negocio en el mercado estadounidense. Los premios y los nuevos acuerdos pusieron de relieve las alianzas a largo plazo de PHONO y su compromiso continuo con el mercado estadounidense.

De cara al futuro, PHONO mantiene su compromiso de fortalecer la innovación de sus productos, su cadena de suministro global y sus servicios locales, al tiempo que forja alianzas duraderas para apoyar la transición hacia la energía limpia.

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FUENTE PHONO