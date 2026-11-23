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San Salvador, 22 nov (EFE).- El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, elogió la noche de este domingo la trayectoria de tres militares fallecidos en Haití al manipular explosivos en un campamento, a quienes llamó "héroes salvadoreños".

"Hoy quiero hablarles de tres héroes salvadoreños que perdieron la vida mientras cumplían una misión lejos de nuestra patria. Tres miembros de nuestra Fuerza Armada que viajaron a Haití con un propósito: rescatar a cuatro de sus compañeros que habían sido secuestrados por pandillas haitianas", publicó el mandatario salvadoreño en un extenso mensaje en X.

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Sostuvo que "lamentablemente, una explosión accidental durante esa misión les arrebató la vida" y los identificó como el teniente Cristian Daniel Palacios Santos, el cabo Emerson Alexander Zepeda Zelada y el cabo Wilber Manuel Serrano Medina.

Destacó que conoció "de primera mano la valentía del teniente Palacios Santos" y que le "informaron del extraordinario valor de los cabos Zepeda Zelada y Serrano Medina".

Relató que "durante unas pruebas en El Salvador, una granada quedó atorada en un dron" y que "Serrano Medina sostuvo el dron a aproximadamente un metro y medio del suelo mientras Zepeda Zelada desactivaba manualmente la granada".

"Sabían perfectamente el inmenso riesgo que estaban corriendo, pero aun así decidieron actuar para proteger a los demás.Y lo lograron", apuntó Bukele.

Subrayó que "estas no son simplemente historias sobre tres héroes. Son acciones que nos permiten entender quiénes eran estos hombres: militares capaces, valientes y comprometidos con una misión que siempre pusieron por encima de su propia seguridad".

Este domingo fue sepultado Santos Palacios, cuyo cuerpo llegó al país el sábado, en la localidad de Olocuilta, al sureste de la capital.

Más de 2.000 militares salvadoreños se encuentran en Haití para la búsqueda de cuatro soldados del país centroamericano emboscados y desaparecidos desde el pasado 18 de octubre y cuyo paradero aún es desconocido, y en este contexto han apoyado en operaciones contra las pandillas y la recuperación de territorios.

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Según la Secretaría de Prensa de la Presidencia, el presidente salvadoreño "ha fortalecido la operación militar en Haití, como parte del despliegue en el territorio para rescatar a los cuatro técnicos de aviación salvadoreños secuestrados por las pandillas", sin entrar en detalles.

El contingente salvadoreño, que incluye a miembros de fuerzas especiales, es el más numeroso desplegado por un país en Haití desde el final de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), que estuvo en la isla entre 2004 y 2017.

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Haití enfrenta una compleja crisis de seguridad en la que cinco fuerzas nacionales y extranjeras participan en operaciones contra las bandas armadas que mantienen el control de amplias zonas de Puerto Príncipe y otros territorios del país caribeño.

Al menos 4.595 personas murieron y otras 2.050 resultaron heridas en Haití entre enero y septiembre de 2026, en medio de una escalada de violencia protagonizada por las pandillas que modificaron sus estrategias ante la presencia de fuerzas internacionales de seguridad, según denunció recientemente la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. EFE

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