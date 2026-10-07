Julia Benedetti: "He mejorado técnica y mentalmente, sé bastante bien lo que quiero y lo que me funciona"

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La 'skater' española Julia Benedetti reconoció estar con "muchas ganas" de afrontar los World Skate Games, que se están disputando del 2 al 18 de octubre en Asunción (Paraguay), aunque también prefiere mantenerse cauta y no tener "muchas expectativas" tras su sexta posición en el Campeonato del Mundo de Sao Paulo (Brasil), sin esconder que estos últimos años ha mejorado "técnica y mentalmente" y que ya sabe "bastante bien" su puntos fuertes.

"Vuelvo a este campeonato bastante motivada porque he quedado bien en Sao Paulo, entonces ese resultado también te da seguridad para saber puedo quedar bastante bien. También voy con muchas ganas, aunque intento no tener muchas expectativas porque quedar sexta no quiere decir que ahora ya mejoro, que es lo que quiero, pero intento tomármelo con calma y no presionarme tanto", expresó Benedetti en declaraciones a Europa Press antes de partir para la cita.

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Y es que la joven deportista firmó su mejor resultado de su corta carrera con una sexta posición en el Campeonato del Mundo de Sao Paulo. Por ello, explicó que meterse presión a uno mismo puede resultar "un factor en contra" en un deporte "tan variable" como es el skate, ya que consta de tres rondas de 45 segundos en los que si se comete un fallo "las posibilidades de obtener buenos resultados se reducen bastante".

Ahora, de cara a estos Juegos Mundiales de Patinaje de 2026, con respecto a la edición de 2024, celebrada en Italia donde consiguió una sexta posición, Benedetti destacó sus mejoras. "He mejorado técnica y mentalmente porque son dos años en los que coges experiencia, maduras y gracias a esa madurez gestiono mejor los nervios antes de las competiciones. Sé bastante bien lo que quiero y lo que me funciona y lo que no", valoró la deportista olímpica, que superó las clasificatorias para meterse en los cuartos de final que disputará este jueves.

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Sobre todo, hizo énfasis en su preparación mental que lleva trabajando desde que empezó a competir a los 14 años las grandes citas. "Mentalmente afronto muy bien estos Juegos Mundiales de Patinaje. Creo que el tema de la preparación mental lo gestiono bastante bien, aunque luego siempre puedes fallar porque es un deporte tan técnico que un pequeño fallo te puede perjudicar. Aun así intento darlo todo y sacar lo mejor de mí en la ronda, que es el momento clave. Así que voy con muchísimas ganas de darlo todo", afirmó.

En cuanto a su modalidad, Benedetti es optimista, poniendo de ejemplo al vasco Egoitz Bijueska, flamante campeón del mundo con 15 años. "Danny León y Naia Laso también ganaron una vez y en general ha habido muchas finales. Las de 'street' también patinan muy bien, estoy segura de que va haber muy buenos resultados en el 'skate' y en todos los deportes en general también", deseó.

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La española ve "muy bien" al equipo español porque lo componen deportistas muy buenos. "Los de otros deportes no conozco tanto, pero sé que las chicas de hockey de patines son muy buenas porque las sigo un poco por mi padre, que también le gusta", sentenció.