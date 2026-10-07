España y Egipto abordan nuevas vías de cooperación agroalimentaria

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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha reunido este miércoles con el titular de Agricultura y Recuperación de Tierras de Egipto, Alaa Farouk, para abordar las relaciones bilaterales en materia agroalimentaria y explorar nuevas vías de cooperación entre ambos países.

En concreto, Planas ha destacado el potencial de ambos países para trabajar conjuntamente en ámbitos como la gestión eficiente del agua, los seguros agrarios o la agricultura de precisión. También ha resaltado las posibilidades que ofrecen las nuevas técnicas genómicas (NTG) para desarrollar cultivos mejor adaptados a condiciones como el estrés hídrico o las altas temperaturas.

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En este sentido, el titular del ramo ha subrayado que España y Egipto, como países mediterráneos, comparten desafíos derivados del cambio climático, especialmente el aumento de las temperaturas y una mayor irregularidad en las precipitaciones.

Así, según Planas la innovación y la tecnología son "herramientas esenciales" para adaptar la agricultura a la nueva realidad climática y mejorar la sostenibilidad y competitividad del sector.

El ministro ha puesto en valor la política española de modernización de regadíos, orientada a lograr un uso más eficiente y sostenible del agua mediante la renovación de infraestructuras y la incorporación de nuevas tecnologías. También ha destacado el potencial de las aguas regeneradas y otras fuentes no convencionales.

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Planas ha agradecido a su homólogo egipcio su participación en Fruit Attraction, que ha definido como una feria internacional de referencia para el sector de frutas y hortalizas y un "escaparate de la calidad, excelencia y capacidad innovadora" del sistema agroalimentario español.