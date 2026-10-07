El vicepresidente de Paraguay se reúne con el ministro de Exteriores israelí en Jerusalén

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Jerusalén, 7 oct (EFE).- El vicepresidente paraguayo, Pedro Alliana, se reunió este miércoles con el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, en su oficina de Jerusalén, en el marco de la visita oficial de la delegación diplomática de Paraguay, uno de los países latinoamericanos más cercanos a Israel.

Según un comunicado del Ministerio de Exteriores israelí, en la reunión participaron además el contraparte paraguayo de Saar, Rubén Ramírez Lezcano, y el ministro paraguayo del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Rolando de Barros Barreto.

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"Durante el encuentro, las partes dialogaron sobre el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países y la ampliación de la cooperación en diversos ámbitos", afirma la nota de Exteriores israelí. Además, añade, los representantes de ambos países firmaron un memorando de entendimiento en materia de sanidad.

El ministro Saar agradeció a la delegación paraguaya, según su oficina, el apoyo prestado por su país a Israel desde el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, del que este miércoles se cumplen tres años.

"Recordamos quién nos acompaña en los momentos difíciles, y Paraguay ha demostrado ser un verdadero amigo", expresó Saar.

El vicepresidente Alliana transmitió a su vez su solidaridad con las familias de las víctimas de la masacre y con los ciudadanos de Israel, y afirmó que Paraguay designó a Hamás y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán como organizaciones terroristas, según la nota de Exteriores.

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Se prevé que la visita de la delegación paraguaya al país se prolongue hasta este viernes. Esta tarde, los diplomáticos participarán en una ceremonia conmemorativa en el Ministerio de Exteriores israelí en honor de las víctimas de la masacre del 7 de octubre de 2023, en la que 1.200 personas murieron y 251 fueron secuestradas a la Franja de Gaza.

Paraguay es uno de los aliados más estrechos de Israel en América Latina. En diciembre de 2024, el país reabrió su embajada en Jerusalén, convirtiéndose en una de las pocas naciones que mantienen su misión diplomática allí.

Aunque Israel reclama Jerusalén como su capital, la mayoría de los países mantienen sus embajadas en la ciudad costera de Tel Aviv debido al estatus disputado de la ciudad, especialmente de su parte oriental, ocupada por Israel en 1967 y anexionada en 1980, una medida que no es reconocida por la comunidad internacional. EFE

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