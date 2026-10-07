Jaime Cantizano hace balance de su matrimonio con Miguel García Colding tras su primer aniversario de boda

07/10/2026 Jaime Cantizano y su mascota Luna EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Rebosante de orgullo y ejerciendo de 'acompañante' de la verdadera protagonista de la noche, Jaime Cantizano ha recibido este martes junto a su perra Luna -un precioso Golden Retriever que es uno más de su familia desde hace 8 años- un premio en la gala de los 'Celebrity Pet Awards' que ha celebrado su segunda edición en un evento inolvidable que tampoco se perdieron otros rostros conocidos como Chenoa, Mónica Cruz, Soraya Arnelas, Ana Guerra, o Mercedes Milá.

"Es una señora, una señora inglesa que además está acostumbrada a los focos. No sé si una estrella, pero fijaros con qué parsimonia pisa la alfombra roja. No sé si ha salido a mí. Ella recoge el premio y yo vengo de segundo" ha expresado entre risas mirando con adoración a su mascota, confesando lo "importante" que es para ellos y la especial conexión que tiene con su hijo Leo (10), ya que desde que era un bebé "el cachorro animal le ha enseñado más al cachorro humano".

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Ahora han ampliado la familia con un nuevo miembro: "Un pastor alemán que se llama Caos, que hace honor a su nombre. De hecho, voy a tener que reformar la cocina de casa, porque se ha comido rodapiés, porque se ha comido plantas... Luna observa como diciendo 'y por qué esto ahora', pero bueno se quieren mucho, se quieren mucho y además juegan muchísimo" ha expresado.

Y aunque 'Caos' ha puesto su vida patas arriba ahora mismo, como confiesa "estoy en un momento de mucho trabajo y mucha estabilidad. El mundo perfecto no existe, ni la vida perfecta, pero yo soy de los que me quejo poco, soy de los que lloro poco en general. Siempre siempre hay que dar gracias y me siento una afortunado".

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El pasado 19 de julio Jaime y Miguel García Golding celebraron su primer aniversario de boda y, como ha asegurado con una sonrisa, "no he notado nada. No ha habido una crisis que siempre dicen una vez que te casas inmediatamente llega el divorcio, todo se estrope... no cambia nada, porque cuando yo creo que la base es sólida pues sí hay una celebración, hay un evento, lo pasamos bien con la gente que estuvo con nosotros... pero no ha cambiado nada".

¿Les gustaría ampliar la familia y volver a ser padres? Como ha reconocido divertido, "ya somos familia numerosa... Caos, Luna, Leo... así que no. Ya toca disfrutar de lo que de lo que la vida me ha dado y la profesión me ha dado además".

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