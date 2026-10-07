07/10/2026 Blanca Romero y Quique Sánchez Flores, enamoradísimos, disfrutan de un plan familiar con Lucía Rivera. Blanca Romero sufría el pasado 8 de agosto uno de los mayores golpes de su vida con el fallecimiento de su padre, Rafael Romero, en su Asturias natal tras sufrir un empeoramiento en su delicado estado de salud. Y aunque no están siendo momentos fáciles porque la modelo estaba muy unida a su progenitor, y siempre ha confesado que sin su ayuda no hubiese tenido la fuerza suficiente para criar como madre soltera a sus hijos Lucía Rivera (28) -a la que adoptó Cayetano Rivera durante su matrimonio- y Martín (14), poco a poco recupera la sonrisa con el apoyo incondicional tanto de sus 'niños' como de su pareja, Quique Sánchez Flores. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Blanca Romero sufría el pasado 8 de agosto uno de los mayores golpes de su vida con el fallecimiento de su padre, Rafael Romero, en su Asturias natal tras sufrir un empeoramiento en su delicado estado de salud. Y aunque no están siendo momentos fáciles porque la modelo estaba muy unida a su progenitor, y siempre ha confesado que sin su ayuda no hubiese tenido la fuerza suficiente para criar como madre soltera a sus hijos Lucía Rivera (28) -a la que adoptó Cayetano Rivera durante su matrimonio- y Martín (14), poco a poco recupera la sonrisa con el apoyo incondicional tanto de sus 'niños' como de su pareja, Quique Sánchez Flores.

Aprovechando unos días libres del entrenador con el Alavés -antes de lesionarse la rodilla y tener que pasar por quirófano- Blanca y el primo de Lolita y Rosario Flores viajaron a Madrid para disfrutar de un plan de lo más familiar junto a Lucía y su nuevo novio, Lluis Buxó, compartiendo un almuerzo que se alargó hasta bien entrada la tarde en uno de los restaurantes más exclusivos de la capital.

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Tras la comida, y con el joven empresario catalán alejándose de las cámaras para no protagonizar una bonita estampa familiar junto a su 'suegra', ya que fue este mismo verano cuando empezó su relación con la sobrina de Kiko Rivera y prefieren esperar a que esté más afianzada para posar para la prensa, Blanca, Quique y Lucía dieron un paseo por la madrileña Milla de Oro derrochando complicidad y sonrisas.

Y mientras su hija se ha mostrado de lo más esquiva e incómoda y ha dejado claro que no piensa hablar del conflicto de Cayetano y Francisco Rivera -"no pinta nada este tema aquí la verdad.os importa dejar ya el tema" ha sentenciado molesta mientras Blanca intentaba tranquilizarla afirmando que "los años son para normalizar las cosas y todo fenomenal"-, la modelo asturiana se ha sincerado sobre cómo se encuentra tras perder a su padre. "Bueno, el verano estuvo precioso hasta que falleció mi padre, pero no lo olvidaré nunca. Será un verano inolvidable para lo bueno y para lo malo" ha confesado, reconociendo que el sobrino de Lola Flores, con el que está a punto de celebrar su primer aniversario de amor, está siendo uno de sus grandes apoyos: "Claro que sí. Estamos muy bien".

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Aunque están siendo momentos duros para Blanca, Quique está viviendo una de sus etapas más felices tras estrenarse como abuelo después de que su hija Paty Sánchez Flores diese a luz a su primer hijo, Nicolás, el pasado 18 de julio. Como ha asegurado entre risas, "yo llevo muy bien lo de ser abuelo. Sobre todo su madre ejerce de madre y yo ejerzo un poco de abuelo".